Требуется тщательная проработка Свежий выпуск 401 Глеб МАЛЫХ, Астана

В ходе совещания А. Джаксыбеков заострил внимание на вопросах эффективности и своевременного обеспечения возведения объектов, строгого соблюдения графиков строительства, тщательной проработки содержательной стратегии всей выставки в целом. Отдельно А. Джаксыбеков остановился на вопросах обеспечения эффективной логистики, а также безопасности во время мероприятия как на выставочных площадках, так и в городе в целом.

По итогам совещания были даны конкретные поручения, обеспечивающие необходимые темпы строи­тельства.