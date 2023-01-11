"Нужно время" – Смаилов о модернизации казахстанских ТЭЦ

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах после заседания Правительства рассказал о планах по модернизации казахстанских ТЭЦ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Смаилов отметил, что вопросы модернизации, обновления инфраструктуры - это очень серьезные вопросы.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этих вопросов, либо они откладывались", – сказал премьер.

По его словам, сейчас ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

"Идет работа по разработке проектно-сметной документации по обновлению, модернизации этих сетей, по снижению уровня износа. Вот, в частности, по Экибастузской ТЭЦ. Работа ведётся. За один день её не сделать, требуется определенное время, и эту работу мы держим на контроле. То есть, мы хотим, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем, и в течение двух, максимум трех лет мы должны обновить все сети в Экибастузе с тем, чтобы кардинальным образом эту ситуацию улучшить", – отметил Смаилов.

Он добавил, что аналогичную работу по модернизации ТЭЦ и сетей планируется проводить и в других городах страны в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" и в рамках работы с владельцами этих ТЭЦ.

Напомним, 27 ноября 2022 года почти весь Экибастуз остался без отопления из-за коммунальной аварии на ТЭЦ. По данным пресс-службы "Экибастузэнерго", 27 ноября в 01:20 остановился один из котлоагрегатов. Через несколько минут из-за большого расхода сетевой воды вышли из строя еще три. Почти неделю город был без тепла.