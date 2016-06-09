фото автора

Поиск ответа на актуальный воп­рос привел к авторитетному специалисту, члену экспертного совета Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК, директору ассоциации автотранспортников Карагандинской области Айнитдину БУРАЛКИНУ.

– Айнитдин Амирбекович, на примере нашего областного центра видно, что ни в одной сфере услуг нет такой напряженной борьбы, как в регулярных пассажирских перевозках. В то же время качество услуг в этой сфере упало ниже некуда. В чем дело?

– В недобросовестной конкуренции. Дело в том, что в сфере услуг конкуренция хозяйствующих субъектов особо остро проявляется на рынке регулярной пассажирской перевозки автомобильным транспортом. Она отличается остротой соперничества и напряженностью интересов: борьба за пассажиров происходит здесь и сейчас. Непрерывная борьба за место на рынке. Ее результаты видны на каждой остановке после каждой посадки пассажиров.

Результаты такого соперничества влияют на качество обслуживания населения, его настроение как главного потребителя, ради которого появились автобусные перевозки. И здесь выход один: противоборство хозяйствующих субъектов за пассажиров остро требует установления единых правил конкуренции. Они должны осуществляться по основным показателям, которые сегодня практически не применяются. Всего их четыре.

Сюда входит регулярность движения: количество автобусов и выполнение плановых рейсов на маршруте – основной аргумент конкуренции. Важен сбор наличной выручки и контроль получения дохода. Причем способ сбора и получение дохода – особая форма конкуренции, поскольку не все субъекты осуществляют выдачу разовых билетов. Такие перевозчики не ведут учет сбора наличной выручки и контроля получения дохода. И это является явным признаком недобросовестной конкуренции. Бесспорна необходимость качества предоставляемых услуг. Состязание в нем перевозчиков – единственный путь к цивилизации в пассажирских перевозках. Четвертым, основным, показателем конкуренции является безопасность. Для нее требуется повысить уровень культуры вождения и квалификации водителей, что возможно только в здоровой конкурентной среде.

– Все вышеперечисленное вами дает огромную пользу государству и обществу. Но практически нигде не применяется. О чем это говорит?

– О том, что отсутствуют единые правила конкуренции. Пассажирские автоперевозки находятся вне контроля. Это привело к потере их инвестиционной привлекательности. Процветает недобросовестная конкуренция, нет качества обслуживания, снизилась безопасность. Накапливается недовольство и тлеет конфликт интересов. Безусловно, учитывая стратегическую важность регулярных пассажирских перевозок и их особенность, конкуренция субъектов предпринимательства должна пре­дусматривать контроль. И он должен быть единым и системным.

Это служба единого линейного контроля (СЕЛК). Она может быть организована в структуре транспортного контроля или в рамках саморегулируемых организаций (СРО). Альтернативы службе единого линейного контроля нет. И в пользу ее создания на пассажирском транспорте говорит опыт развитых стран. Там линейные работники осуществляют контроль над наличием билетов и состоянием качества услуг, предоставляемых пассажирам в городском транспорте.

В Чехии, Дании, Швеции, Норвегии, Венгрии, Германии (список можно продолжить) линейный контроль следит за дисциплиной и порядком на общественном транспорте. Служба единого линейного контроля многообразна и повышает уровень официального дохода и качества услуг перевозчиков. Она применяется и для обследования пассажирского потока, что позволяет производить изу­чение и оптимизацию перевозок. И при этом сэкономить огромные средства государственного бюджета.

– А ввод электронных билетов на общественном транспорте не изменит ситуацию?

– И ввод системы электронной платы за проезд, безусловно, требует единого линейного контроля. Вкупе он и прозрачная конкуренция непременно приведут к росту пассажирского потока, ведь главный критерий увеличения пассажиропотока и дохода перевозчика, который состоит из ежедневной наличной выручки, ежемесячных проездных билетов плюс средств субсидирования для обеспечения рентабельности, – именно добросовестная конкуренция.

– Государство выплачивает субсидии, покрывая нерентабельность перевозок...

– Они предусмотрены законодательством РК. Но практика показывает, что Закон РК «Об автомобильном транспорте» не выполняется местными исполнительными органами и дает обратный эффект. Проявляется недоверие бизнес-сообщества к государственным институтам.

– Из чего сделан такой вывод?

– А вы можете привести примеры частных инвестиций в пассажирский автотранспорт? Их нет. О том свидетельствуют данные по изношенности подвижного состава пассажирского автопарка. В стране, по моим данным, 21 935 автобусов имеют изношенность свыше 25 лет. Четверть машин работает свыше 15 лет. То есть три четверти автобусов просто вконец изношены.

Государство несет колоссальные социальные и материальные потери в виде утраты доверия и неполученных налогов, а население вынуждено терпеть беспредел псевдоперевозчиков. Субсидирование убытков перевозчиков в соответствии с Законом РК «Об автомобильном транспорте» крайне необходимо для обеспечения стабильности и развития предприятий пассажирского транспорта. Однако суть действующей системы заключается только в возмещении убытков социально значимых перевозок.

– Какой же выход из этого?

– Внедрение концепции «Качество услуг + получение доходов» для рационального и целенаправленного использования субсидирования и получения максимальной выгоды для всех: государства, населения, развития автотранспортной отрасли. Суть ее в том, что получение дохода должно зависеть от уровня качества оказанных услуг. Регулярность движения – основной показатель определения размера субсидий. Затем, с учетом выявленных нарушений каждого хозяйствующего субъекта по трем другим показателям конкуренции – сбор наличной выручки и контроль получения дохода, качество услуг и безопасность, производится расчет. Чем выше показатель регулярности движения и меньше нарушений, тем больше субсидий получает перевозчик. Если регулярность движения меньше, работники допустили больше нарушений правил конкуренции, то перевозчик выплачивает больше штрафов, которые поступают в местный бюджет.

– То есть концепция обеспечивает своевременное субсидирование убытков социально значимых перевозок и повышает ответственность автотранспортников перед государством и населением?

– Конечно. СЕЛК – единый конт­роль – стимулирует и принуждает перевозчиков вести состязание строго в рамках правил и повышает КПД. В результате конечную выгоду получают потребители – миллионы пассажиров, государство и добросовестные предприниматели-налогоплательщики.

Вот что дает здоровая конкуренция...