Требуй чек – выиграй приз 591 Дина МАХАМБЕТОВА, Астана

Напомним, в данном ведомстве ежемесячно разыгрываются призы среди участников акции, нацеленной на защиту прав потребителей, стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей, а также на увеличение поступлений налогов в республиканский и местный бюджеты за счет снижения объема теневой экономики. Победители получают приз и принимают участие в республиканском розыгрыше, проводимом Комитетом государственных доходов МФ РК. Финал акции состоится 9 декабря 2015 года.

Чтобы принять участие в акции «Требуй чек – выиграй приз», необходимо сфотографировать чек и отправить по WhatsАpp на номер +7 700 500 17 17. Каждому полученному сообщению с фото присваивается уникальный номер, который будет участвовать в розыгрыше ценных призов. Чем больше сообщений, тем выше вероятность стать победителем.