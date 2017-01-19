Статьи Требуются кемпинги и гиды Чингиз Ташенов

«Сегодня все в Казахстане должно быть подчинено интересам главного события года – достойному проведению выставки «ЭКСПО-2017», которая соберет гостей из 120 стран мира», – такими словами начал нашу беседу руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов. По его словам, около ста объектов в регионе сегодня сориентированы на подготовку к обслуживанию участников и гостей международного мероприятия.



Основная их часть находится в Щучинско-Боровской курорт­ной зоне, куда туристов будут доставлять по шестиполосному автобану комфортабельные автобусы. А здесь их ждут 30 лучших экскурсионных маршрутов по главным достопримечательностям. При этом предполагается, что Бурубай посетят более 100 тыс. участников и гостей выставки.



Готовы встретить во всеоружии гостей в Зеренде, а также в Коргалжынском заповеднике, куда, правда, по понятным причинам доступ будет ограничен – здешний богатый животный и растительный мир находится под неусыпной охраной государства.



– Конечно, для обслуживания такой массы зарубежных гостей необходимо иметь в своем распоряжении достаточное количество гидов-экскурсоводов, в должной мере владеющих иностранными языками, прежде всего английским, – говорит Шынарбек Буркутбаевич. – К сожалению, вузы республики на факультетах туризма буквально «клепают» молодых специалистов, выдавая им дипломы высшей квалификации менеджеров туризма без знания языков. Это просто нонсенс. А потому мы сегодня ставим вопрос перед Министерством образования и науки РК с требованием приостановить такую практику, ведь подобные выпускники, скорее всего, окажутся безработными.



В прошлом году управление своими силами начало подготовку гидов-экскурсоводов из числа студентов старших курсов факультетов иностранных языков. Специальные курсы прошли 39 человек. Теперь вместе с профессиональными гидами в области насчитывается 50 высококвалифицированных специалистов этой сферы. Им будут помогать порядка 200 волонтеров, знающих английский.



– В плане подготовки инфраструктуры к ЭКСПО-2017 хотелось бы обратить внимание на автодороги и объекты придорожного сервиса, – продолжает Шынарбек Батырханов. – Сегодня оставляет желать лучшего состояние республиканской трассы Астана – Коргалжыно. Компетентные органы, отвечающие за нее, успокаивают нас, заверяя: тут будет проведен средний ремонт. Но все больше крепнут сомнения в том, что дорогу все-таки отремонтируют.



Да и с новой трассой Астана – Ерейментау не все в порядке. Тут нет подъездов к объектам придорожного сервиса, которыми захотят воспользоваться гости. А с учетом того, что в Ерейментауском районе находится первая в Казахстане ветроэлектростанция и другие достопримечательности, желающих посетить эти места будет немало.



На трассе Астана – Щучинск недостаточно пока объектов придорожного сервиса. Можно сказать, их вообще нет, ведь кемпинги находятся в основном в непосредственной близости к столице и Бурабаю, а между Акколем и Макинском на АЗС нет ни станций технического обслуживания, ни объектов быстрого питания, ни медпунктов и аптек. И эти вопросы сегодня требуют неотлагательного решения, ведь времени до ЭКСПО-2017 осталось совсем немного.