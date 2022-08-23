Статьи
Требуются мельники
Жанар Мыктыбаева

То, что в недавно созданной области Жетысу нужно развивать промышленность, хорошо понимает исполнительный директор одного из текелийских предприятий по выпуску мраморной муки.

Евгений Майерле призывает молодежь не сидеть сложа руки, ссылаясь на отсутствие работы, а приходить на местный завод, где только машинистов мельничной установки требуется до пятнадцати человек. Причем общий рабочий график благодаря бригадному методу ежемесячно составляет пятнадцать дней.

Предприятие много лет успешно выпускает муку из мрамора. Ценный продукт входит в состав практически всех сухих строительных смесей, а также красок.

На заводе производится около 15 тыс. тонн сырья и порядка 300 тонн готовых сухих смесей в месяц. Без текелийской мраморной муки трудно представить себе ремонт любого здания не только в области, но и в республике.

Мы можем смело это утверж­дать, так как текелийский регион покрывает 80% потребности Казахстана в мраморной муке. А ранее ее в основном импортировали из соседних стран.

Заводчане не боятся остаться без работы, так как у предприя­тия есть собственный карьер, что гарантирует наличие постоянного сырья, а значит, и занятости. Сейчас на заводе работает около 50 человек, а в целом в мраморном кластере занято почти 500 текелийцев.

К слову, удельный вес промышленного производства моногорода в разрезе области на данном этапе составляет 13,1%. Здесь производят сухие строительные смеси, солод, бордюры, таурит, молочную и другие виды продукции.

За семь истекших месяцев в экономику города привлечено 2 909,6 млн тенге инвестиций. В Текели действует свыше 1 500 субъектов МСБ, в которых занято около 3 800 человек. С начала года ими произведено продукции на сумму 6 425 млн тенге.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Качай танцпол, нефть, озера
Чтобы не дорожало
Надежда на жизнь
Сказка про битумного бычка
Требуются мельники
Земледелие с приставкой «smart»
Вдохнуть жизнь в села
Не просто матч, а суперигра!
Контракты на «заморозку» цен
Услуги нет, но вы ждите
Строить школы нужно в срок!
Важность межрелигиозного диалога
Союз домбры и слова
Подарок малой родине
Музыка на склоне гор
Проблема, требующая решения
Спортивные планы
Все лето в водной блокаде
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Статьи
Не просто матч, а суперигра!
Статьи
Музыка на склоне гор
Статьи
Контракты на «заморозку» цен
Статьи
Земледелие с приставкой «smart»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]