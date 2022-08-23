Требуются мельники

То, что в недавно созданной области Жетысу нужно развивать промышленность, хорошо понимает исполнительный директор одного из текелийских предприятий по выпуску мраморной муки.

Евгений Майерле призывает молодежь не сидеть сложа руки, ссылаясь на отсутствие работы, а приходить на местный завод, где только машинистов мельничной установки требуется до пятнадцати человек. Причем общий рабочий график благодаря бригадному методу ежемесячно составляет пятнадцать дней.

Предприятие много лет успешно выпускает муку из мрамора. Ценный продукт входит в состав практически всех сухих строительных смесей, а также красок.

На заводе производится около 15 тыс. тонн сырья и порядка 300 тонн готовых сухих смесей в месяц. Без текелийской мраморной муки трудно представить себе ремонт любого здания не только в области, но и в республике.

Мы можем смело это утверж­дать, так как текелийский регион покрывает 80% потребности Казахстана в мраморной муке. А ранее ее в основном импортировали из соседних стран.

Заводчане не боятся остаться без работы, так как у предприя­тия есть собственный карьер, что гарантирует наличие постоянного сырья, а значит, и занятости. Сейчас на заводе работает около 50 человек, а в целом в мраморном кластере занято почти 500 текелийцев.

К слову, удельный вес промышленного производства моногорода в разрезе области на данном этапе составляет 13,1%. Здесь производят сухие строительные смеси, солод, бордюры, таурит, молочную и другие виды продукции.

За семь истекших месяцев в экономику города привлечено 2 909,6 млн тенге инвестиций. В Текели действует свыше 1 500 субъектов МСБ, в которых занято около 3 800 человек. С начала года ими произведено продукции на сумму 6 425 млн тенге.