Требуются внимание общества и контроль специалистов

Здравоохранение,Медицина
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

К ожирению до сих пор относятся недостаточно серьезно, зачастую объясняя его тем, что человек просто много ест и ему достаточно взять себя в руки, чтобы похудеть.

Фото: пресс-служба Novo Kazakhstan

Однако мировая медицина сегодня рассматривает ожирение как хроническое заболевание, которое требует лечения под контролем специалиста.

О том, что и как меняет такой подход, говорили на пресс-конференции в Астане с участием представителей Министерства здравоохранения, Ассоциации диабета, эндокринных и метаболических заболеваний РК и компании Novo Kazakhstan. Президент Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO) Волкан Демирхан Юмук объяснил, почему отношение к проблеме должно измениться прежде всего на уровне государства:

– Ожирение рассматривают как многофакторное, рецидивирующее, прогрессирующее хроническое заболевание. Это не вина пациента. Ожирение лучше признавать неинфекционным заболеванием, а значит, предотвращать и лечить его как болезнь. EASO поддерживает и профилактику, и лечение: они должны идти рука об руку.

Среди глобальных барьеров, которые мешают государствам справиться с ожирением, глава ассоциации перечисляет недостаток политической воли и финансирования, нехватку подготовленных медиков, высокие расходы на лечение из собственного кармана, стигму, стоимость продуктов и культурные традиции. Эксперт особо остановился на том, что ожирение до сих пор не везде получило статус заболевания, и это препятствует соответствующему лечению.

Промедление обходится дорого. Согласно существующим прогнозам, к 2060 году экономические потери от ожирения в Европе вырастут почти в 10 раз, а в Юго-Восточной Азии – еще больше. Не обходит проблема стороной и Казахстан, где ожирение есть у 21% взрослых, то есть у каждого пятого. Это делает его одной из главных угроз общественному здоровью в стране.

Выход Волкан Юмук видит в подготовке врачей первичного звена, которые, опираясь на научные данные, смогут помогать гораздо большему числу людей. И здесь может пригодиться опыт самой ассоциации. Основанная в 1986 году, EASO объединяет 40 стран и более 20 тыс. ученых и медиков. Ее сеть центров по управлению ожирением насчитывает свыше 250 учреж­дений по всей Европе, через которые ежегодно проходят более 400 тыс. пациентов. Казахстан подал заявку на вступление и в скором времени может стать членом федерации, после чего такие центры можно открыть и здесь.

Первые шаги в этом направлении уже делаются внутри страны. Президент Ассоциации диабета, эндокринных и метаболических заболеваний, доктор медицинских наук Айгуль Дурманова рассказала, что протокол лечения ожирения у взрослых уже действует, а детский – дорабатывается с учетом рекомендаций ВОЗ. Это значит, что к ожирению подходят так же, как к любой другой болезни: сначала обследование, затем терапия. Причины набора веса бывают разными, вплоть до сниженной функции щитовидной железы. Поэтому, как подчеркивает эндокринолог, препараты назначают лишь после анализов и по решению доктора.

Однако многие этот этап пропускают. Айгуль Дурманова предостерегает от самостоятельного применения средств, которые становятся популярными в социальных сетях. В качестве примера она приводит увлечение высокими дозами витамина D, напоминая о возможных последствиях передозировки: образовании камней в почках и кальцификации сосудов. Теперь, по ее наблюдениям, блогеры без медицинского образования рекламируют «пептиды» неизвестного происхождения. Особое внимание эндокринолог обращает на средства с маркировкой «для исследований»: такая надпись не означает, что продукт разрешен для лечения людей.

Сегодня ожирение в Казахстане признано болезнью на уровне клинических протоколов, и теперь важно, чтобы этот подход дошел до каждого пациента. Когда у человека будет понятный путь к врачу, который проведет обследование и подберет терапию, желающих рисковать здоровьем ради сомнительных средств из Интернета станет гораздо меньше. Если к действую­щим протоколам добавятся подготовленные специалисты первичного звена и опыт EASO, то в долгосрочной перспективе удастся снизить число случаев диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Это сохранит здоровье тысяч людей.

#медицина #лечение #ожирение

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