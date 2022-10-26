Фото: ДП СКО
Происшествия , Видеогалерея

Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области

Елисеева Екатерина
корреспондент

В горной местности Алматинской области найдены трое пропавших детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона. 

25 октября в 23:45 часов на пульт дежурной части управления полиции Талгарского района поступило сообщение от местной жительницы с просьбой помочь отыскать ее детей. Она рассказала, что примерно в 10:30 часов того же дня ее 6-летний сын с 11-летним двоюродным братом и 13-летней двоюродной сестрой вышли из дома и не вернулись.

"На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав региона и были разосланы ориентировки по всем комплексным силам и нарядам полиции. К поисковым мероприятиям, которые находились под личным контролем начальника Департамента полиции Алматинской области, подключились также волонтеры. В итоге за дежурные сутки несовершеннолетние были обнаружены местным жителем в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК "Табаган", – проинформировали в полиции. 

Видео о найденных детях появилось в Сети. 

В настоящее время дети уже дома. Родители выразили огромную благодарность полицейским и всем, кто помогал в поисках. 

 


 

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