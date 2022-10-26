Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области

В горной местности Алматинской области найдены трое пропавших детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

25 октября в 23:45 часов на пульт дежурной части управления полиции Талгарского района поступило сообщение от местной жительницы с просьбой помочь отыскать ее детей. Она рассказала, что примерно в 10:30 часов того же дня ее 6-летний сын с 11-летним двоюродным братом и 13-летней двоюродной сестрой вышли из дома и не вернулись.

"На розыск несовершеннолетних незамедлительно был ориентирован личный состав региона и были разосланы ориентировки по всем комплексным силам и нарядам полиции. К поисковым мероприятиям, которые находились под личным контролем начальника Департамента полиции Алматинской области, подключились также волонтеры. В итоге за дежурные сутки несовершеннолетние были обнаружены местным жителем в 12 км от села Бесагаш в горной местности Бескайнарского сельского округа в сторону ГК "Табаган", – проинформировали в полиции.

Видео о найденных детях появилось в Сети.

В настоящее время дети уже дома. Родители выразили огромную благодарность полицейским и всем, кто помогал в поисках.



