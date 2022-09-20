Трех школьниц задавил водитель ассенизаторской машины в наркотическом опьянении в ЗКО

В посёлке Зачаганск Западно-Казахстанской области ассенизаторская машина сбила трёх школьниц. С многочисленными ушибами и переломами девочек госпитализировали в отделение травматологии Областной детской многопрофильной больницы, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 32-летний водитель "ГАЗ-53", двигаясь по улице Доспанова, напротив автобусной остановки "30-ая школа", наехал на трёх несовершеннолетних пешеходов.

"Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние 2009, 2010 и 2011 годов рождения госпитализированы в областную детскую больницу. Согласно медосвидетельствования водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны", - сообщили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 ч.1 УК РК "Нарушение правил дорожного движения.

"Были госпитализированы три девочки. У ребёнка 2010 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейной области. У девочки 2011 года рождения также ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом нижней трети большой берцовой кости, множественные ушибы. Открытый перелом трети берцовой кости получила девочка 2009 года рождения", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ЗКО.

Дети находятся в отделении травматологии Областной детской многопрофильной больницы.