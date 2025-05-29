Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане

Общество
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Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

В МВЦ «ЕХРO» представители Австралии, Германии, Армении, Латвии, Румынии, Турции, России и других стран обсудили стратегии, тренды и инновационные решения в области охраны труда и промбезопасности. За годы проведения KIOSH стала уникальной площадкой, где обмениваются лучшими подходами в сфере охраны труда. Здесь демонстрируют эффективные системы управления безопасностью на рабочих местах, способы предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний, современные средства индивидуальной защиты, а также цифровые технологии, которые помогают развивать все эти процессы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе конференции приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин, председатель президиума Национальной конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов, глава Королевского общества по предотвращению несчастных случаев Великобритании Ребека Хикман и другие. До начала панельной сессии гости ознакомились с выставкой, на которой были представлены современные решения, в том числе по профилактике несчастных случаев на предприятиях.

– Мы тесно сотрудничаем с Меж­дународной организацией труда, благодаря чему в Казахстане открыт проектный офис МОТ. В результате совместной работы внедряются международные стандарты, совершенствуется национальное законодательство, на постоянной основе проводятся консультации и обмен опытом. Сегодняшняя сессия – это открытая площадка для диалога. Особенно важно слышать работодателей и работников, тех, кто ежедневно сталкивается с реальными проб­лемами и понимает, какие решения действительно эффективны, – сказал Ермек Кошербаев.

Обеспечение безопасных и достойных условий труда с учетом глобальных трендов является ключевым прио­ритетом национальной политики. В Казахстане разработаны цифровая карта предприятия, цифровая карта семьи, карта трудовых рисков и другие цифровые решения, которые позволяют переходить от реагирования к профилактике и предупреждению.

По словам Светланы Жакуповой, в последние годы наблюдается динамика снижения уровня производственного травматизма и численности работников, утративших профессиональную трудоспособность. В 2024-м на предприятиях страны пострадали 1 408 человек, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году. Вместе с тем сохраняется высокий уровень занятости во вредных условиях труда, особенно в промышленности и добывающем секторе, а также сумма затрат работодателей на трудовые гарантии.

– Чтобы не просто констатировать проблемы, а действительно менять ситуацию, мы последовательно внед­ряем новые подходы для защиты здоровья и прав работников. Ведется активная работа по раннему выявлению и оперативному реагированию на производственные риски, особенно на предприятиях с вредными условиями труда, опасных производственных объектах, – сообщила Светлана Жакупова. – Цифровые инструменты позволяют формировать объективный профиль предприятия, выявлять потенциальные угрозы и своевременно принимать меры профилактического характера.

Главным выводом обсуждения стало понимание того, что лишь общими усилиями представителей госорганов, предприятий, инс­пекторов и бизнесменов можно улучшить ситуацию, максимально минимизируя случаи травматизма и гибели людей на предприятиях. А цифровые решения и искусственный интеллект – отличные помощники в сохранении здоровья и жизни работников.

#конференция #ЕХРO #KIOSH 2025

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