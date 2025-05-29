Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
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В МВЦ «ЕХРO» представители Австралии, Германии, Армении, Латвии, Румынии, Турции, России и других стран обсудили стратегии, тренды и инновационные решения в области охраны труда и промбезопасности. За годы проведения KIOSH стала уникальной площадкой, где обмениваются лучшими подходами в сфере охраны труда. Здесь демонстрируют эффективные системы управления безопасностью на рабочих местах, способы предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний, современные средства индивидуальной защиты, а также цифровые технологии, которые помогают развивать все эти процессы.