Трехдневное празднование Курбан айта начали в Казахстане

Сегодня в Казахстане начался великий праздник всех мусульман – Курбан-айт, сообщает Kazpravda.kz.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы прочитал проповедь в столичной республиканской мечети «Хазрет Султан» и совершил с верующими Айт намаз.

«Священный Курбан-Айт – великий праздник мусульманской уммы. Слово Курбан-айт происходит от слова «аль-гиду» и означает празднование, торжество, радость. В священный день Курбан-айта мусульманин совершает праздничный намаз, совершает жертвоприношение, поздравляет всех с праздником Курбан-Айт, старается совершать добрые дела. «Отмечать эти дни и дарить людям хорошее настроение – это признак благочестия», – сказал Верховный муфтий.

Верующие, собравшиеся в великой мечети нашей страны, вместе с Верховным муфтием совершили айт намаз и выразили свое намерение совершить жертвоприношение за благополучие и мир страны. После этого председатель ДУМК посетил благотворительную ярмарку и спортивные соревнования, организованные во дворе мечети. Он также отведал специально приготовленный стол в юрте и выразил благие пожелания.

В этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в беседе с представителями СМИ сообщил о запуске сайта qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно.

Верховный муфтий призвал общественность внести свой вклад в благотворительную акцию "Курбан - 2022" и сообщил, что в этом году, для удобства населения, жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах.

Жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8.00 до 18.00 часов.