Трехэтажный дом рухнул в Нью-Йорке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Нью-Йорке увеличилось число погибших в результате обрушения трехэтажного дома в районе Бруклин, с утра 12 ноября там нашли еще три тела, сообщает CNN со ссылкой на городской пожарный департамент. Таким образом, известно уже о пяти жертвах аварии.

Здание 1930 года постройки в районе Флэтбуш, в котором размещались квартиры и магазины, и рядом с которым шло строительство, обрушилось примерно в 16 часов 11 ноября. Разбор завалов и поиски погибших и выживших продолжались всю ночь, спасатели работают и вручную, и используют экскаваторы. Сколько человек могут оставаться под завалами, они не знают. Чиновники предупреждают, что поиски могут затянуться на несколько дней.

Известно о 17 пострадавших, среди них семь детей и беременная женщина. Они госпитализированы. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Один пожарный получил легкие травмы.

Расследовать причины обрушения будет городской Департамент застройки, сообщал мэр Зохран Мамдани.