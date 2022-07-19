Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
Трехкратный рост заболеваемости COVID-19 за неделю отмечается в Казахстане

Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанова провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра. 

В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, руководители регионов и представители НПП "Атамекен". 

В Казахстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 3,2 раза. До 89% заболевших приходится на невакцинированных и непрошедших ревакцинацию за последние 6 месяцев. 

Озвучены результаты мониторинга с посещением организаций ПМСП г. Нур-Султана по оказанию медицинской помощи населению по COVID-19.

Мониторинг, проведенный в 8 поликлиниках города, показал, что в 12% из них (частные медицинские организации) не организована работа фильтр-кабинетов, не ведется дистанционный мониторинг пациентов с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция. 

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил столичному акимату принять соответствующие меры в отношении медицинских организаций, не соблюдающих алгоритм ведения больных вирусом COVID-19. Также аналогичные проверки поручено провести во всех регионах.

Учитывая уровень вакцинации, свойства циркулируемого варианта "омикрон" и готовность системы здравоохранения, актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: "зеленая", "желтая" и "красная".

Актуализированная матрица позволит обеспечить жизнедеятельность населения и объектов бизнеса в текущих эпидемиологических условиях.

C учетом актуализации матрицы пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидобстановки. 

Так, при нахождении региона в "зеленой" зоне, но при повышении числа "R" рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и общественном транспорте.

При переходе региона в "желтую" зону:

– перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;

– перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;

– исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

– соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.

Рекомендовать использование медицинских масок:

– в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);

– в организованных коллективах;

– во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, жд, международные автобусные перевозки). 

Также Межведомственной комиссией поручено дополнительно обсудить с НПП "Атамекен" и заинтересованными государственными органами меры, предусмотренные при переходе в "красную" зону. 

Е. Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также проводить широкую разъяснительную работу.

В целях обеспечения деятельности бизнеса без ограничений НПП "Атамекен" рекомендовано провести работу по охвату вакцинацией и своевременной ревакцинацией работников предприятий, обеспечению соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах бизнеса.

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