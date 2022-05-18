Трехлетнего ребенка вызволили из лифта спасатели в Караганде

Трех детей спасли за минувшие сутки в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

За сутки 17 мая подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществили 31 выезд, из них на тушение пожаров и случаев горения – 26, на проведение аварийно-спасательных работ – 5, при этом спасено 3 ребенка и эвакуировано 2 человека.

В доме по проспекту Строителей в городе Караганде сотрудники ДЧС, используя шанцевый инструмент, вскрыли двери лифта на уровне 1-го этажа и спасли ребенка 2019 года рождения.

В тот же день был спасен другой ребенок, 2015 года рождения: в 13-м микрорайоне Караганды спасатели по трехколенной лестнице через окно проникли в квартиру и открыли входную дверь. Такую же помощь оказали малышу 2020 года рождения в городе Балхаше.

За сутки в регионе произошло несколько пожаров, в том числе крупных.

По улице Астраханская в Караганде горела деревянная обрешетка кровли и перекрытия жилого дома, пристроенная веранда и баня, а также доски на общей площади 120 кв. м, с последующим обрушением перекрытия веранды на площади 2 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей и дымоходов.

В Жезказгане, по улице Сары-Арка, загорелись камыш, автопокрышки, 7 деревянных опор ЛЭП и 49 погонных метров электрокабеля на общей площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – открытый источник огня.

В 5-этажном жилом доме, в квартире на 2-м этаже, в районе имени А. Бокейханова Караганды произошло факельное горение газового баллона. В больницу с ожогами попал мужчина 1965 года рождения, который пытался потушить огонь. Предварительная причина загорания – неисправность газового редуктора.