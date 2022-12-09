Трёхлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

Водителя доставили в больницу Айтекебийского района, а 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Фото: polisia.kz

В полиции сообщили о гибели трёхлетнего ребёнка в ДТП на трассе в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz.

"На автодороге Самара - Шымкент 30-летняя водитель автомашины Тoyota Сamry 30, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении села Карабутак Айтекебийского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание автомашины в кювет", - говорится в информации областного ДП.

Водителя доставили в больницу Айтекебийского района, а 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).