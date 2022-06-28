Трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав с 6-го этажа в Семее

В городе Семее погиб трехлетний ребенок, который выпал из окна шестого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

27 июня около 17:00 часов по улице Панфилова в Семее ребенок 2019 года рождения выпал из открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже, и скончался. Мать ребенка находилась в соседней комнате.

«Причины выпадений детей остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности», – отметили в ДЧС ВКО.