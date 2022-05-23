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Происшествия
Трехлетний ребенок выпал из окна в Косшы, пока его мать была в магазине

В Акмолинской области 3-летний ребенок попал в больницу после падения из окна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 мая в отделение нейрохирургии детской городской больницы города Нур-Султана был госпитализирован 3-летний мальчик.

В ходе проверки установлено, что 21 мая около 16:00 часов малыш, находясь дома, по неосторожности выпал из окна 4-го этажа квартиры.

Мать ребенка в это время находилась в продуктовом магазине неподалеку от дома.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состоит. В семье воспитывается двое детей.

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