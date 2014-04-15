Трехмерная «зебра»

Необычная «зебра в 3D» сразу привлекает внимание водителей, так как буквально «парит» над дорогой, заставляя их сбрасывать скорость на подъезде к нерегулируемому переходу. В дальнейшем планируется установить такие системы и на других улицах Павлодара с большими транспортными потоками.

В мероприятии по «презентации» необычных пешеходных переходов приняли участие и юные помощники полиции. Они проводили беседы с водителями, рекомендовали им быть более внимательными на дороге. Также ребята раздавали листовки и памятки с информацией по безопасности дорожного движения.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар