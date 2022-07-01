Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте

Трехметровый аллигатор убил мужчину в городе Мертл-Бич в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В США крупный аллигатор набросился на мужчину и убил его на популярном курорте. Об этом сообщает Metro.

Нападение произошло 24 июня на территории гольф-клуба в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина. Как удалось выяснить полиции, около полудня мужчина вышел прогуляться около пруда. Когда американец остановился у кромки воды, на него набросилась трехметровая рептилия. Она схватила его и затащила в воду.

Когда на место происшествия прибыли экстренные службы, мужчина был уже мертв. Вскоре после нападения представители Департамента природных ресурсов штата и специалисты по отлову аллигаторов изловили рептилию и “гуманно умертвили на месте”.

По данным властей Южной Каролины, это был первый случай нападения аллигатора на человека со смертельным исходом с мая 2020 года. В штате обитает около 100 тысяч аллигаторов, однако, по утверждению местных биологов, они крайне редко атакуют людей.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину. Пострадавшему пришлось несколько раз ударить рептилию по голове, чтобы спастись.