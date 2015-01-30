Трехсторонняя встреча Свежий выпуск 602 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в условиях Единого экономического прост­ранства. В частности, связанные с оборотом товаров народного потребления, нелегальным ввозом и регистрацией автомобилей, противодействием преступлениям в сфере незаконного возмещения НДС, а также с созданием эксперт­ной группы по выработке решений в рамках деятельности Евразийского союза.

Собеседники подчеркнули, что в условиях экономической интеграции углубление сотрудничества надзорных органов стран ЕАЭС выступает важным консолидирую­щим фактором, направленным на решение общих стратегических задач по обеспечению законности, противодействию транснациональной преступности, укреплению стабильности в регионе.

Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев также принял участие в работе первого организационного заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции, состоявшегося в Минске. В работе форума участвовали представители уполномоченных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В рамках мероприятия состоялась широкая дискуссия по вопросам совершенствования правовых механизмов предупреж­дения и пресечения коррупционных нарушений, устранения их последствий.



