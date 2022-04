Вышел в свет трехтомный сборник о деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

"Сборник содержит выступления Главы государства на внутриполитических и зарубежных мероприятиях, а также его обращения и заявления, касающиеся казахстанской и международной повестки дня. Также в сборник включены послания Президента народу Казахстана, с которыми он выступил в 2021 и 2022 годах. В 2021 году ключевой задачей для Казахстана стала борьба с последствиями пандемии COVID-19 и восстановление социально-экономического роста страны. Это нашло отражение и в рабочем графике Главы государства", – написал Уали в Facebook.

Он отметил, что в первый том сборника вошли выступления Президента на совещаниях по вопросам социально-экономического развития страны и регионов, выступления на заседаниях Правительства, Ассамблеи народа Казахстана, Национального совета общественного доверия, Совета по управлению МФЦА «Астана» и другие с марта по декабрь 2021 года. Кроме того, включены поздравления Президента с государственными, общественно значимыми праздниками и датами. Отдельного внимания заслуживает Послание народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», озвученное Главой государства в сентябре 2021 года.

Второй том, по его словам, охватывает период с января по март 2022 года.

"Данный период ознаменовался для страны событиями «Трагического января». Благодаря воле и решительности Главы государства, а также единству и сплоченности всех казахстанцев наша страна преодолела это суровое испытание. В сборнике особого внимания заслуживают заявления и обращения Касым-Жомарта Токаева к народу в связи с январскими событиями, а также его интервью телеканалам «Хабар» и «Qazaqstan».

Во второй том также вошло мартовское Послание народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Главная повестка Послания – масштабные реформы и строительство Нового Казахстана.

Происходящие в мире политические и экономические тенденции и события повлияли на активизацию деятельности Казахстана на международной арене. Прошедший год стал насыщенным в рабочем графике Главы государства. В третий сборник вошли выступления Президента на крупных форумах, а также в ходе его визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья", – продолжил Уали.

Он добавил, что за прошедший период Касым-Жомарт Токаев совершил визиты в Таджикистан, Республику Корею, Российскую Федерацию, Туркменистан, Бельгию, Швейцарию. Кроме того, Президент посетил Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Отдельный блок в сборнике занимают выступления Главы государства в видеоформате на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и других мероприятиях по линии этой глобальной организации.

Том также содержит речи Касым-Жомарта Токаева на ежегодных международных мероприятиях – заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Ашхабаде, заседаниях ОДКБ и ШОС в г. Душанбе. В третий том вошли интервью Президента журналу Essentiel des Relations internationales и известному российскому журналисту и телеведущему Л. Млечину, а также статья Президента «Partnership with the EU will anchor Kazakhstan’s future progress», вышедшая в журнале The Parliament.

Пресс-служба Президента Республики Казахстан представляет читателям этот сборник как общий итог работы, проделанной Касым-Жомартом Кемелевичем за год. В книгу вошли фотографии мероприятий с участием Главы государства. Публикуемые материалы станут ценными и полезными документами для исследователей, сотрудников государственных органов.

В завершение хотелось бы напомнить, что нынешний ежегодный сборник выступлений Президента стал уже третьим по счету", – заключил пресс-секретарь Президента РК.