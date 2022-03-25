Президент
Трехтомник о работе Токаева на посту Президента Казахстана вышел в свет

Вышел в свет трехтомный сборник о деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz

"Сборник содержит выступления Главы государства на внутриполитических и зарубежных мероприятиях, а также его обращения и заявления, касающиеся казахстанской и международной повестки дня. Также в сборник включены послания Президента народу Казахстана, с которыми он выступил в 2021 и 2022 годах. В 2021 году ключевой задачей для Казахстана стала борьба с последствиями пандемии COVID-19 и восстановление социально-экономического роста страны. Это нашло отражение и в рабочем графике Главы государства", – написал Уали в Facebook.

Он отметил, что в первый том сборника вошли выступления Президента на совещаниях по вопросам социально-экономического развития страны и регионов, выступления на заседаниях Правительства, Ассамблеи народа Казахстана, Национального совета общественного доверия, Совета по управлению МФЦА «Астана» и другие с марта по декабрь 2021 года. Кроме того, включены поздравления Президента с государственными, общественно значимыми праздниками и датами. Отдельного внимания заслуживает Послание народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», озвученное Главой государства в сентябре 2021 года.

Второй том, по его словам, охватывает период с января по март 2022 года.

"Данный период ознаменовался для страны событиями «Трагического января». Благодаря воле и решительности Главы государства, а также единству и сплоченности всех казахстанцев наша страна преодолела это суровое испытание. В сборнике особого внимания заслуживают заявления и обращения Касым-Жомарта Токаева к народу в связи с январскими событиями, а также его интервью телеканалам «Хабар» и «Qazaqstan».

Во второй том также вошло мартовское Послание народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Главная повестка Послания – масштабные реформы и строительство Нового Казахстана.

Происходящие в мире политические и экономические тенденции и события повлияли на активизацию деятельности Казахстана на международной арене. Прошедший год стал насыщенным в рабочем графике Главы государства. В третий сборник вошли выступления Президента на крупных форумах, а также в ходе его визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья", – продолжил Уали.

Он добавил, что за прошедший период Касым-Жомарт Токаев совершил визиты в Таджикистан, Республику Корею, Российскую Федерацию, Туркменистан, Бельгию, Швейцарию. Кроме того, Президент посетил Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Отдельный блок в сборнике занимают выступления Главы государства в видеоформате на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и других мероприятиях по линии этой глобальной организации.

Том также содержит речи Касым-Жомарта Токаева на ежегодных международных мероприятиях – заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г. Ашхабаде, заседаниях ОДКБ и ШОС в г. Душанбе. В третий том вошли интервью Президента журналу Essentiel des Relations internationales и известному российскому журналисту и телеведущему Л. Млечину, а также статья Президента «Partnership with the EU will anchor Kazakhstan’s future progress», вышедшая в журнале The Parliament.

Пресс-служба Президента Республики Казахстан представляет читателям этот сборник как общий итог работы, проделанной Касым-Жомартом Кемелевичем за год. В книгу вошли фотографии мероприятий с участием Главы государства. Публикуемые материалы станут ценными и полезными документами для исследователей, сотрудников государственных органов.

В завершение хотелось бы напомнить, что нынешний ежегодный сборник выступлений Президента стал уже третьим по счету", – заключил пресс-секретарь Президента РК.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Президент , Происшествия , Видеогалерея
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президен…
Президент
Токаев и Путин поговорили по телефону
Президент
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиро…
Президент
Токаеву доложили о ходе расследования уголовных дел в отнош…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021