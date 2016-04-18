Тренажерный зал открыли в областной библиотеке ВКО

Общество
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Фото с сайта yk-news.kz
В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Александра Пушкина открылся тренажерный зал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Спортивный инвентарь приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Он подарен библиотеке в рамках сотрудничества с ПРООН, которая заканчивает работу в регионе.

За время совместной работы с международной организацией областную библиотеку адаптировали для людей с особыми потребностями, в том числе оборудовали специальными тренажерами.

В том, что спортивный зал появился именно в библиотеке, работники не видят ничего необычного.

"В зарубежных странах библиотека давно не является просто помещением, где стоят книги. Это теперь больше досуговый центр. К нам в библиотеку тоже можно приходить на различные занятия", – отметила руководитель отдела организационно-массовой работы библиотеки имени Пушкина Бахтылы Секеновна.

Несмотря на то что официального открытия зала еще не было, работники "пушкинки" уже пускают посетителей позаниматься на тренажерах. Да и сами иногда пользуются новинкой.

"Я опробовала уже все доступные тренажеры – и я в восторге! – поделилась одна из работниц библиотеки. – Больше всего мне понравилось массажное кресло".

В спортивном зале библиотеки также установили стеллаж с книгами о физическом и духовном развитии человека.

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