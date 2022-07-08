Тренд на дальнейший рост

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Анвар Ахметов

В Нур-Султане состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, сопредседателями МПК являются: с казахстанской стороны – замес­титель Премьер-министра РК – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с азербайджанской – министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В заседании также приняли участие члены комиссии и представители министерств и ведомств двух стран. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, транспорта, сельского хозяйства, космоса и информационно-коммуникационных технологий и других.

В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Азербайджан всегда был и остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым нас связывают общеисторические корни, многовековые узы дружбы и конструктивный политический диалог. Отметим, в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

– Заданный 30 лет назад курс успешно развивается под руководством Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева. Мы со своей стороны еще раз подчеркиваем традиционно дружеский характер двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обусловленный давними историческими и культурными связями, – сказал Бахыт Султанов.

За последний год взаимная торговля между странами выросла в три раза, составив более 330 млн долларов. По итогам первых пяти месяцев текущего года данный тренд сохраняет свою динамику, внешний товарооборот уже вырос более чем в три раза, составив 161,4 млн долларов.

На текущий момент вырос экс­порт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Импорт азербайджанских товаров также растет. Казахстан начал закупать у Баку плавсредства, трубы, насосы.

Бахыт Султанов отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.

– Министерством торговли и интеграции успешно реализуется Программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан. 23 компании – производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности, переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами, – сказал вице-премьер.

В свою очередь министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что «Комплексная программа по развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан на 2022–2026 годы», находящаяся на стадии согласования, «имеет большое значение в контексте углубления двустороннего сотрудничества и станет дорожной картой для развития диалога между двумя странами». Министр пригласил казахстанских инвесторов воспользоваться уникальными инвестиционными возможностями и выгодными условиями ведения бизнеса, доступными в Свободной экономической зоне «Алят» в Азербайджане.

Также в ходе заседания казахстанской стороной был поднят вопрос изменения традиционных маршрутов. По словам Бахыта Султанова, каспийский регион для Казахстана играет важную роль в формировании товарных потоков, являясь единственными морскими вратами, и обеспечивает дальнейший выход к крупным морским торговым линиям через Транскаспийский маршрут и коридор Север – Юг. В связи с этим Правительство РК приступило к осуществлению проектов по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау и прокладке вторых железнодорожных путей на участке Достык – Мойынты. Данные меры призваны увеличить транзитный потенциал Казахстана и пропускную способность ТМТМ.

– Для раскрытия в полной мере транзитного потенциала для грузопотоков из Китая и стран Центральной Азии в страны Европы и обратно важно начать своевременную модернизацию технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества,– отметил Бахыт Султанов.

В завершение встречи представителями республик подписан протокол по итогам 18-го заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Достигнута договоренность о проведении 19-го заседания комиссии в Баку в следующем году.

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