Тренд на хозяйственность

Костанайская область демонстрирует положительную динамику по всем основным социально-экономическим показателям.

Резервы роста

По итогам пяти месяцев наилучшие темпы развития достигнуты в обрабатывающей промышленности, строительстве и оптовой торговле. С начала года промышленными предприятиями региона выпущено продукции на 1 трлн тенге.

– Положительную динамику, в основном обеспечивают предприятия, введенные в строй за 10-летие индустриализации страны. В качестве резервов роста на ближайшую перспективу, учитывая специфику региона, сформирован пул из 52 проектов на 1,8 триллиона тенге с созданием около 8 тысяч рабочих мест, – сообщил аким области Архимед Мухамбетов, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Так, на 13,8% по сравнению с прошлым годом демонстрирует рост обрабатывающая промышленность, в том числе за счет увеличения производства продукции машиностроения, металлургии, выпуска резиновых и пластмассовых изделий, а также продуктов питания.

Отдельно глава региона остановился на машиностроении, которое выступает драйвером экономического роста Костанайской области. Благодаря автомобилестроению доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленности достигла 55,6%. Всего с конвейера автосборочных заводов с начала года сошло 24 тыс. 408 автомобилей, из них более тысячи направлено на экспорт. Причем предприя­тиями региона выпускается 60% автотранспорта, производимого в стране, не без гордости отметил Архимед Мухамбетов.

– Что касается инвестиций в основной капитал, то с начала года в экономику региона привлечено 127,2 миллиарда тенге, с ростом на 2,7%. По итогам года мы намерены не только удержать, но и увеличить этот темп, – сказал аким.

Молоко, хлеб, мясо – все свое

Говоря о решении вопросов продовольственной безопасности, Архимед Мухамбетов проинформировал, что потребность населения по основной группе продуктов питания в соответствии с национальными нормами обеспечивается в регионе за счет собственного производства. Костанайская область – житница страны. К тому же здесь в АПК работает четверть занятого населения – более 115 тыс. человек.

Аграриями уже завершена посевная кампания. Производители своевременно и в полном объеме были обеспечены необходимыми ГСМ, семенами и удобрениями. Яровые посеяны на 4,8 млн га, в том числе 3,9 млн га отведены под зерновые и зернобобовые, из них под пшеницу – 3,5 млн га. Масличные культуры в этом году заняли 679,5 тыс. га.

– Для обеспечения потребнос­ти населения области социально значимыми продуктами питания увеличены площади крупяных культур, картофеля и овощей, – уточнил Архимед Мухамбетов.

Помимо посевов кормовых культур, которыми в текущем году засеяно 173,3 тыс. га, имеется 364 тыс. га многолетних трав прошлых лет. Итого – 550 тыс. га кормовых угодий. В настоящее время идет подготовка к обработке паров и химической прополке посевов, на днях начался сенокос.

Для обеспечения продовольственной безопасности в регионе функционируют 210 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по производству молока, мяса, растительного масла, круп, макаронных изделий, по выпечке хлеба, заводы по переработке кожи и шерсти, 45 мельниц. Костанайская область занимает в стране первое место по производству муки, второе – макаронных изделий, третье – по выпуску круп. Она же – лидер по экспорту продуктов питания.

Как рассказал глава региона, для дальнейшего развития молочного животноводства планируется осуществление инвестпроектов по двум направлениям (ТОО «Олжа Агро»): создание восьми молочно-товарных ферм и строительство маслоэкстракционного и комбикормового заводов.

Сахар и капуста будут!

По его словам, в рамках антикризисных мер проводится и точечная работа. Для обеспечения контроля и снижения инфляции выделено 6,6 млрд тенге, из которых 2,8 млрд направлено на деятельность стабфонда и 3,8 млрд – на выдачу займов субъектам предпринимательства. Это поз­волило заложить в стабфонд, из которого периодически проводятся торговые интервенции, 15 из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров. Таким образом, запасено 13,1 тыс. тонн продовольствия.

С начала года заключено более 1 200 меморандумов и договоров между поставщиками и розничными сетями о предельной торговой надбавке на яйца куриные, масло подсолнечное, муку, картофель, овощи и хлеб.

Для организации торговли собственной продукцией, минуя посредников, местным товаропроизводителям на зеленых рынках выделено 208 торговых мест, на рынках и микрорынках городов и районов – 108 торговых прилавков.

– Закупили поторы тысячи тонны сахара у Коксуского сахарного завода. Уже поступило в область более тысячи тонн сахарного песка. Цена у нас в розничной сети – около 440 тенге за кило, – рассказал Архимед Мухамбетов, отвечая на вопросы журналистов. – Когда продавали сахар без ограничений, было его «вымывание» населением из приграничных с Российской Федерацией территорий – Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. Поэтому пошли на вынужденную меру – ограничение.

Сейчас в крупных супермаркетах области сахар можно приобрести по два килограмма в одни руки. В стабфонде его хранится 700 тонн. На днях принято решение закупить дополнительно у Коксуского завода еще 700 тонн сладкого продукта уже по новой, чуть более высокой цене, однако, как заверил аким, не выше 480–490 тенге за килограмм. Всего же в область с начала года импортировано свыше 5 тыс. тонн сахара. А перерабатывающие предприятия, такие как «Баян Сулу», работают напрямую с поставщиками и сами обеспечивают себя сахаром.

– Для бесперебойного обеспечения костанайцев свежими овощами взаимодействуем с фермерами Туркестанской области. Лук и капусту уже получаем от них, а картофель и морковь продаем из собственных запасов прошлого урожая. Все овощи есть в наличии. Обеспечение населения продуктами питания – на контроле, – заверил глава региона.

Удобства предусмотрены

Остановился Архимед Мухамбетов и на темпах развития бизнеса. По итогам мая, на 5,8% увеличилось чис­ло действующих субъектов МСБ, а также производство продукции – на 1,1%. В рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Еңбек» для области выделено 10,9 млрд тенге. С начала года поддержано 200 бизнес-проектов, в основном по линии обрабатывающей промышленности.

– Наша главная задача – вокруг крупного бизнеса, «якорных проектов» мобилизовать малые предприя­тия. Например, в Аркалыке запустили кожевенный завод, который простаивал почти 15 лет, выдаем гранты предпринимателям, и те открывают новые предприятия. ИП «Алпыс» начинает выпускать кожаную ортопедическую обувь, ИП «Аяла» – кожгалантерею. Мы понимаем, что сбыт этой продукции будет сложным, но поддерживаем начинания предпринимателей. Подобные проекты есть в Житикаре, Рудном и в других моногородах, – рассказал глава региона.

Кроме того, по программе «Экономика простых вещей» с начала ее реализации поддержано 317 проектов на 64,9 млрд тенге. Наибольшее число проектов приходится на производство и переработку (94%) сельхозпродукции.

Архимед Мухамбетов также проинформировал о мерах по повышению благосостояния населения, принимаемых в Костанайской области в рамках поручений Главы государства.

Так, в нынешнем году будет отремонтировано более 500 км автодорог и 220 улиц населенных пунктов. Сейчас 78% автомобильных дорог областного и районного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а к концу года их долю планируется довести до 85%.

В 2022-м в рамках Госпрограммы «Нұрлы жер» в регионе планируется построить 450,5 тыс. кв. метров жилья, сдать более 4 тыс. квартир. С начала года уже введено в эксплуатацию свыше 169 тыс. кв. метров жилья.

В области заботятся об обеспечении населения качественной питьевой водой. В 2022 году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Ауыл – Ел бесігі» на исполнение 48 проектов по водоснабжению и водоотведению выделено 20 млрд тенге, что на 33,3% больше в сравнении с 2021-м.

Что касается решения задач в социальной сфере, то в этом году в области запланировано отремонтировать 11 объектов здравоохранения, увеличить оснащенность медицинской техникой до 90%.

– Нынче на развитие сферы образования направлено 149,1 миллиарда тенге, что на 17,3% больше, чем годом ранее. Ведется строительство трех школ на 2 200 мест. Особо отмечу: в нашей области нет аварийных и трехсменных школ. Ведутся капитальные и текущие ремонты 78 объектов образования, – сообщил спикер.

Важный фактор улучшения качества жизни костанайцев – создание рабочих мест. В 2022 году планируется предоставить работу 27 тыс. человек, создать около 18 тыс. рабочих мест, в том числе 10 тыс. – постоянных.

В результате принятия мер по обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест в области ожидается безработица на уровне 4,8%.

В завершение брифинга Архимед Мухамбетов, отвечая на вопрос журналиста, анонсировал мероприятия, приуроченные к празднованию 150-летия видного казахского общественного деятеля, просветителя, уроженца региона Ахмета Байтурсынова. Так, к началу сентября будет завершено создание дома-музея духовного лидера нации в селе Торгай, отремонтирована дорога к родному селу просветителя.

В настоящее время жители Торгая подключены к мобильной сети Интернет (это была одна из основных просьб местных жителей в ходе подготовки к юбилею). На родине Ахмета Байтурсынова будет построен новый медицинский пункт, отремонтирована сельская амбулатория.