​Тренд недоверия сломлен

За время существования СЭЗ «Сарыарка» уже дважды подвергалась критике Президента Казахстана. Первый раз – в августе 2014 года. Тогда

Нурсултан Назарбаев отметил, что из предусмотренных по плану 53 производств в СЭЗ работает лишь два… Во второй раз критика из уст Главы государства прозвучала в феврале нынешнего года.

«Большинство СЭЗ так и не стали точками роста для своих регионов, – отметил Президент. – В СЭЗ «Сарыарка» вложено в инфраструктуру 25 миллиардов тенге, создано за 7 лет 6 проектов, реализация проектов – 40%».

Председатель Ассоциации предпринимателей Карагандинской области Николай Абт считает критику обоснованной. По его мнению, специальная экономическая зона «Сарыарка» потеряла инвестиционную привлекательность. А случилось это главным образом из-за произошедших в последние годы глобальных экономических потрясений.

– В период мирового кризиса упал спрос на промышленные товары, – рассуждает глава ассоциации. – Возьмем для примера участника нашей СЭЗ – немецкую компанию «Бёмер Арматура», которая выпускает шаровые краны высокого качества. Иностранный инвестор к нам приехал, построил завод, но у него возникли проблемы со сбытом своей высококачественной продукции. Оказалось, что Казахстану она не нужна. К тому же та стала слишком дорогой.

Другая причина, отпугивающая потенциальных инвесторов от специальной экономической зоны, – плохие грунты. Земля на территории СЭЗ заболочена. Возникают сложности со строи­тельством производственных корпусов. Ленточным фундаментом тут не обойтись. А это сказывается на стоимости проекта, приводя к увеличению затрат.

– Несколько лет назад я беседовал с иностранцем, который хотел построить на площадке СЭЗ завод по выпуску энергетических модулей, – вспоминает Николай Абт. – Он хотел взять мою строи­тельную компанию к себе на подряд. Мы выезжали на место, проводили геологичес­кие изыскания. Оказалось, что его земельный участок заболочен. А это значит, здесь нужно делать фундамент только на сваях, причем как для завода, так и для будущего склада готовой продукции. Инвестор долго пробыл в Караганде, даже начал разрабатывать проект, но потом все же уехал.

Есть и другие моменты, на которых акцентируют внимание эксперты.

Своя точка зрения у заместителя акима Карагандинской области Алмаса Айдарова, который считает, что не все так плохо. Вместе с тем он согласен: в 2015–2016 годах СЭЗ «Сарыарка» находилась в стагнации. Здесь работали лишь два предприятия. Тогда инвесторов отпугнули мировой кризис, а также судебные процессы по фактам хищений бюджетных средств, предназначавшихся для строительства инфраструктуры специальной экономической зоны.

– Понимаете, наша СЭЗ создавалась не для легкой промышленности, торговли или сервиса, – рассуждает заместитель акима области. – У нас тяжелое машиностроение, металлургия и металлообработка. И подобные зоны, судя по мировой практике, заполняются за 8–10 лет пос­ле завершения строительства инф­раструктуры. А у нас с этого момента, то есть с 2014 года, прошло всего три года.

Заместитель областного акима уверяет, что «тренд недоверия инвесторов» остался в прошлом. Переломным стал 2017 год. Тогда в СЭЗ «Сарыарка» заработали три новых предприя­тия: по переработке старых автомобилей, выпуску огнеупорных материалов и производству предизолированных труб. На сегодня в список участников специальной экономической зоны вошли еще 7 компаний. В их числе заводы комплексных сплавов, по производству промышленной взрывчатки, пестицидов и гербицидов, а также предприятия по сборке камер наружного видеонаблюдения.

– Осуществление всех этих проектов позволит нам говорить о заполнении СЭЗ на 60%, – заявляет Алмас Айдаров. – А если говорить о финансовых результатах, то 25 миллиардов бюджетных тенге государство потратило на создание инфраструктуры и 44 миллиарда – это привлеченные средства инвесторов. Соотношение: на 1 тенге государственных затрат приходится 1,8 тенге частных инвестиций. Теперь этот показатель следует нарас­тить. Нормально будет, когда мы привлечем 150 миллиардов тенге инвестиций и достигнем соотношения 1:6.

По мнению замакима, у СЭЗ «Сарыарка» большие перспективы. Полку инвесторов начинает прибывать. Поэтому к 2020 году вполне возможно даже перевыполнение оптимистичного плана в 14 предприятий.