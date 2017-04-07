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​Тренды глобальной безопасности

В своем вступительном слове Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников встречи, отметив важность проведения подобного мероприятия накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне текущего года в Астане.

– Мы сопереживаем всем гражданам России в связи с происшествием в Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что терроризм и экстремизм не имеют границ, сохраняются риски и угрозы. В связи с этим главы государств придают особое внимание работе секретарей советов безопасности, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание присутствующих на вопрос важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС.

Также Нурсултан Назарбаев отметил положительные результаты проделанной работы государств – участников ШОС по укреплению экономических и политических связей.

Кроме этого, Президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоя­щих перед организацией.

– Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и Заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки, – подчеркнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев заявил о том, что на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии.

– Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами – ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 годов вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.

Во встрече приняли участие секретари советов безопасности: Казахстана – В. Жумаканов, Кыргызстана – Т. Джумакадыров, России – Н. Патрушев, Таджикистана – А. Кахаров, член Госсовета – министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь, генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Е. Сысоев, сообщила пресс-служба Президента.

Мероприятие в Астане по линии советов безопасности проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС и является важным этапом в подготовке к запланированному в июне текущего года заседанию Совета глав государств – членов ШОС.

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