​Тренды музейного дела

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Юлия МАГЕР

В ходе посещения музея Г. Абдыкаликова ознакомилась с залами «Археология», «История», «Золото», «Современное искусство». Осмотрела выставку «Тарихи жады және тағылым», посвященную 550-летию Казахского ханства, и экспозицию «Национальный натюрморт», приуроченную к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, Государственный секретарь побывала в реставрационной лаборатории и хранилищах музея.

Также Г. Абдыкаликовой были презентованы основные направления деятельности Национального музея, соответствующие глобальным трендам развития музейного дела. В настоящее время заключены меморандумы о сотрудничестве с Национальным центром искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Франция), Библиотекой Амброзиана (Италия), Сианьским музеем древнего Западного рынка Танской династии (Китай), Государственным Эрмитажем (Россия) и другими.

По итогам посещения Государственным секретарем был дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Национального музея, поскольку это очень важно для развития культуры страны в целом.

– Музей новый, и, конечно, он будет дальше расти и пополняться. Вместе с тем важно особое внимание уделить дальнейшей научно-исследовательской работе, – отметила Г. Абдыкаликова.

Национальный музей был создан в Астане по поручению Главы государства, официальное его открытие состоялось летом 2014 года. На сегодня это самый большой музей в стране, и он входит в число крупнейших в мире. Площадь его выставочных залов, хранилищ и рабочих лабораторий составляет более 74 тыс. кв. м. Общее количество экспонатов музея превышает 188 тысяч единиц хранения.

Настоящей его «визитной карточкой» являются научная реконструкция «Алтын Адам» и золотые изделия, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле. Отличает Национальный музей и активное применение современных инновационных музейных технологий. В частности, в экспозиционных залах используются уникальный изогнутый экран, медиапол, есть динамичный макет центральной части современной Астаны, многочисленные медиаэкраны, голограммы, светодиодная LED-техника, сенсорные киоски, мультимедийный гид.

В нынешнем году страна празднует сразу несколько знаковых дат – это 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие Конституции РК, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 550-летие образования Казахского ханства. Как отметила Государственный секретарь, музей должен чутко реагировать на подобные события, наполняя их новым содержанием, давая свое прочтение. В текущем году упомянутые даты были хорошо отражены в мероприятиях музея – осуществлены 26 международных и республиканских выставок, в том числе «Историческая память», «Одна Победа», «История казахского права», «Мәңгілік Ел» и другие.

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