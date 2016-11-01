​Тренды новых укладов

Наибольший интерес участников конференции вызвали научные доклады, посвященные вопросам международной интеграции в контексте становления нового технологического уклада, направленного на повышение конкурентоспособности экономик национальных государств. В их числе выступления президента ТОО «Казгипроцветмет» Токана Чайжунусова, члена-корреспондента НИА РК Юрия Баталова, доктора PhD Досыма Ерболатулы и других. Подводя итоги работы форума, руководитель Восточно-Казахстанского филиала Национальной инженерной академии, доктор физико-математических наук, профессор Нурлан Темирбеков отметил значимость мероприятия не только для инженерно-технической отрасли страны, но и для повышения инвестиционной привлекательности нашего государства, отмечающего в нынешнем году 25-летие своей Независимости.