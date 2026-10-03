Тренды зернового рынка

В отраслевом мероприятии, играю­щем роль диалоговой площадки по вопросам производства, торговли, логистики и переработки зерна, приняли участие свыше 300 делегатов, представляющих ведущие казах­станские зерновые, трейдинговые и логистические компании, госорганы, международные, а также аналитические и финансовые организации.

В программу конференции вошли четыре панельные сессии. Они касались глобального урожая и развития экспортных коридоров республики; стратегического партнерства Казахстана и Китая в торговле зерном; производства кукурузы в северных регионах страны; оценки урожая 2026 года и торговых перспектив для казахстанского зерна на 2026⁄2027 маркетинговый год.

Эксперты в сфере зернового рынка отметили, что Казахстан продемонстрировал исторический максимум, экспортировав в минувшем маркетинговом году порядка 15 млн тонн зерновых культур.

Согласно оценкам Зернового союза, не следует ждать резких скачков или падения цен. Прогнозируется постепенное укрепление стоимости зерна на внутреннем рынке Казахстана. Отмечена важность развития торговли с Китаем и цифровых торговых платформ для сохранения позиций республики в Центральной Азии, учитывая, что на прикаспийском рынке, в Иране и Азербайджане традиционно высока конкуренция с российской пшеницей.

В ходе проведения Eurasian Agricom 2026 была затронута также тема статистических данных, собранных с помощью современных технологий и касающихся обращения зерна и продуктов его переработки. Такой статистики у хлеборобов сейчас нет.

Ожидается, что разрабатываемая в Казахстане государственная информационная система учета зерна и продуктов его переработки позволит осуществить в автоматизированном режиме полный оперативный учет, получать сведения о наличии зерна, объемах торговли, включая экспорт, устранить условия для функционирования теневого зернового рынка.

Подведение итогов конференции подтвердило высокую значимость совместных усилий государства и бизнеса по укреплению экспортного потенциала страны и развитию устойчивых логистических цепочек.