Спорт
Тренер GGG может стать лучшим наставником по версии BWAA
Азамат Сыздыкбаев
Тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес номинирован на премию BWAA в номинации "Лучший тренер-2016 имени Эдди Футча", передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Помимо Санчеса на награду также претендуют Мануэль Роблес, Арнульфо Обадно (посмертно), Шейн Макгиган, Вирджил Хантер, Джерри Капобьянко.

В общей сложности BWAA объявила премию по восьми номинациям. Победители во всех номинациях будут объявлены в феврале.

Абель Санчес является тренером чемпиона мира в среднем весе по версиям  WBA, IBF, IBO, WBC Геннадия Головкина и россиянина Мурата Гассиева, который также является чемпионом мира в 1-й тяжелой категории по версии IBF. 

Стоит отметить, что Санчес уже признавался лучшим тренером года по версии BWAA в 2015 году.

"Мой тренер Абель Санчес является очень важной частью моего профессионального стиля. Я начал работать с ним пять лет назад в Big Bear и чувствовал себя очень комфортно с самого начала. Он помог мне в моем профессиональном стиле, так называемом "мексиканском стиле", как у Хулио Сезара Чавеса-старшего и многих великих мексиканских чемпионов. Абель великий человек и великий тренер", – сказал тогда GGG.

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