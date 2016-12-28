Тренер GGG может стать лучшим наставником по версии BWAA
Азамат Сыздыкбаев
Тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес номинирован на премию BWAA в номинации "Лучший тренер-2016 имени Эдди Футча", передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
Помимо Санчеса на награду также претендуют Мануэль Роблес, Арнульфо Обадно (посмертно), Шейн Макгиган, Вирджил Хантер, Джерри Капобьянко.
В общей сложности BWAA объявила премию по восьми номинациям. Победители во всех номинациях будут объявлены в феврале.
Абель Санчес является тренером чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, IBF, IBO, WBC Геннадия Головкина и россиянина Мурата Гассиева, который также является чемпионом мира в 1-й тяжелой категории по версии IBF.
Стоит отметить, что Санчес уже признавался лучшим тренером года по версии BWAA в 2015 году.
"Мой тренер Абель Санчес является очень важной частью моего профессионального стиля. Я начал работать с ним пять лет назад в Big Bear и чувствовал себя очень комфортно с самого начала. Он помог мне в моем профессиональном стиле, так называемом "мексиканском стиле", как у Хулио Сезара Чавеса-старшего и многих великих мексиканских чемпионов. Абель великий человек и великий тренер", – сказал тогда GGG.