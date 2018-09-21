Тренер Головкина рассказал о реакции GGG в раздевалке после поражения Альваресу
Тренер Абель Санчес рассказал о первой реакции казахстанского подопечного Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) на поражение от мексиканца Сауля Канело Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.
Поединок проходил 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.
Санчес о первых словах GGG, после того как тренер зашел в раздевалку после боя: "Я не могу поверить, что мы проиграли. Я думаю, я выиграл". И я согласен с ним. Я тоже думаю, что мы выиграли, но мы не можем поменять решение судей. Однако мы считаем, что победили, и многие люди согласны с нами", – написал Абель Санчес в сессии вопросов и ответов на Reddit.
Отметим, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила Головкина и Альвареса по медицинским причинам. Оба боксера после финального гонга обратились к врачам: казахстанцу наложили восемь швов, а мексиканцу – шесть.
После второго поединка и Головкин, и Альварес заявили о готовности провести третий бой. Его предварительную дату назвал Санчес, который намекнул, что казахстанец не выйдет на ринг в этом году.
Из-за первого поражения в карьере Головкин лишился лидерства в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P), а Альварес вернулся в него после исключения из-за допингового скандала.