Спорт
Тренер Головкина рассказал о реакции GGG в раздевалке после поражения Альваресу
Тренер Абель Санчес рассказал о первой реакции казахстанского подопечного Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) на поражение от мексиканца Сауля Канело Альвареса (50-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Поединок проходил 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

Санчес о первых словах GGG, после того как тренер зашел в раздевалку после боя:
"Я не могу поверить, что мы проиграли. Я думаю, я выиграл". И я согласен с ним. Я тоже думаю, что мы выиграли, но мы не можем поменять решение судей. Однако мы считаем, что победили, и многие люди согласны с нами", – написал Абель Санчес в сессии вопросов и ответов на Reddit.

Отметим, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила Головкина и Альвареса по медицинским причинам. Оба боксера после финального гонга обратились к врачам: казахстанцу наложили восемь швов, а мексиканцу – шесть.

После второго поединка и Головкин, и Альварес заявили о готовности провести третий бой. Его предварительную дату назвал Санчес, который намекнул, что казахстанец не выйдет на ринг в этом году.

Из-за первого поражения в карьере Головкин лишился лидерства в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P), а Альварес вернулся в него после исключения из-за допингового скандала.

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