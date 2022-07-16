Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле

16 июля в Иссык-Кульской области Кыргызстана погиб гражданин Казахстана. Стало известно, что он был тренером сборной Казахстана по легкой атлетике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

58-летний Мурат Джузгенбаев приехал в Кыргызстан на сборы и подготовку к чемпионатам вместе с двумя учениками. Они прибыли в Кыргызстан 3 июля.

Смертельное ДТП произошло на 97-м километре трассы Балыкчи – Ананьево – Каракол. Водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста, ехавшего по обочине дороги. Мурат Джузгенбаев скончался на месте происшествия.

Одна из очевидцев происшествия – тренер по плаванию Меруерт Достаева – рассказала, что утром 16 июля Джузгенбаев находился на дистанции вместе со своей несовершеннолетней ученицей.

«Я знакома с его учеником. Они часто приезжают на старт. До этого случая были опасные моменты на дорогах. Сейчас тренировочный процесс приостановлен. К месту приехала милиция и скорая помощь. У девочки психологическая травма. Второй ученик прибыл на место чуть позже», – рассказала Достаева.

В Федерации легкой атлетики Казахстана выразили соболезнования родным и близким Мурата Джузгенбаева – мастера спорта СССР, тренер высшей квалификационной категории.

Мурат Туабаевич был профессионалом своего дела, преданным, ответственным и трудолюбивым человеком, подготовил ряд сильнейших спортсменов, отметили в федерации.

Прощание с Муратом Джузгенбаевым пройдет на родине тренера – в селе Унгуртас Жамбылского района Алматинской области.