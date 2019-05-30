Тренера по армрестлингу обвинили в хищении бюджетных средств в Жамбылской области

Сотрудники Департамента Нацбюро по Жамбылской области установили, что тренер по армрестлингу управления физической культуры и спорта областного акимата был замешан в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на АДГСПК РК.
"Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 8 миллионов тенге, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных авансовых отчетов. В связи с полным признанием вины и заявлением о применении ускоренного досудебного производства процессуальное задержание не применялось", – говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.