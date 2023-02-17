Тренера спортивной школы обвинили в избиении детей в ЗКО

Происшествия, Скандалы, Спорт, Видеогалерея
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Скандал разгорается в детской спортивной школе Западного Казахстана. Родители обвиняют тренера по самбо в избиении детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Жуткие кадры сняли камеры видеонаблюдения. Наставник несколько раз ударил подростков сначала в грудь, потом по голове.

Родителей подростков это видео шокировало. Но больше всего поразила причина, по которой наставник приложил руку. Оказывается, накануне юные спортсмены перешли к другому тренеру по самбо.

«Тренер не имел права бить детей. Можно было на словах объяснить им свою позицию. Никто не отправляет своего ребенка на занятия спортом, где бы над ним издевался педагог. Поэтому мы с родителями пошли в полицию и написали заявление. Тогда тренер извинился перед нами. И мы его простили, ведь у него семья, дети», – говорит мама избитого мальчика.

Родители говорят, тренер им пояснил причину своего поступка. По его словам, он расстроился, что дети поменяли его на другого наставника. Тем не менее в полиции составили административный протокол.

«По части 1 статьи 73 прим 2 Кодекса об административных правонарушениях. В управление туризма и спорта ЗКО было направлено представление о принятии мер в отношении данного тренера по рассмотрению его поведения и применении мер дисциплинарного характера», – прокомментировала сотрудник пресс-службы Департамента полиции области Дарига Мажитова.

Инцидентом заинтересовались в управлении физической культуры и спорта. В ведомстве намерены провести свое расследование.

«В отношении тренера, который запечатлен на видео, будет проведено расследование, по результатам которого будут приняты конкретные меры, вплоть до увольнения с работы», – отметил заместитель руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин.

 

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