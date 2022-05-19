Происшествия
Тренеры по борьбе избили мужчину до комы в Шымкенте

В Шымкенте незнакомые мужчины избили 38-летнего отца троих детей. Мужчина находится в больнице в коме, его состояние тяжелое. По словам родственников мужчины, полиция задержала подозреваемых, но затем почему то отпустила их, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Айгерим Даутбекова рассказала, что её 38-летнего супруга избили незнакомые люди и оставили на улице без сознания. По словам родственников Арысбека Куралбекова, мужчина возвращался домой с работы, с кем именно и почему завязалась драка, не знает никто.

«Мой муж находится в коме третей степени. Двое суток он не приходит в сознание, у нас трое детей, я им еще не сказала. А участников избиения отпустили», — говорит супруга Арысбека Куралбекова.

На кадрах видео видно, как Арысбека Куралбекова уводит в сторону компания незнакомых мужчин. Возвращаются затем уже двое. Родственники утверждают, что избивали Арысбека тренеры по борьбе. За жестоким избиением наблюдали подростки. Водитель автобуса через дорогу остановился, чтобы прийти пострадавшему на помощь, он же и вызвал полицейских. А в это время любители махать кулаками сели в машину и скрылись с места происшествия.

«Подозреваемых задержали, потом отпустили. В постановлении следователя написано что 106 статья первая часть, но там должна быть часть 2, там же группа лиц!» — возмущен брат пострадавшего Абдурахман Куралбеков.

По словам медиков, Арысбек до сих пор находится в коме третьей степени, его состояние тяжелое. Диагноз - черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние. В настоящее время он в реанимации.

В департаменте полиции Шымкента заявили, что обоих подозреваемых задержали.

«16 мая на канал 102 поступило сообщение, что по улице Жибек жолы в районе рынка » Коктем» произошла драка между двумя мужчинами. В результате одного из них доставили в больницу. Данный факт зарегистрировали в по ст. 106 УК РК. Подозреваемые установлены и доставлены в управление полиции», — прокомментировали инцидент в ДП г.Шымкента.

Какая мера пресечения будет избрана для них, пока неизвестно. Проводится досудебное расследование.

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