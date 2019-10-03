Тренеры получили выговор за инцидент с Василием Левитом

Спорт
Иллюстративное фото из открытых источников
Всему тренерскому составу национальной сборной команды по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым объявлен выговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.   

Это решение принял тренерский штаб КФБ после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале ­­– после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксера секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка.

Согласно правилам, тренеры должны передать судьям желтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу время было упущено.

"Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия, что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок. Подготовим дальнейший план действий. Будем работать усиленно, так как остается мало времени – четыре месяца до лицензионного турнира на Олимпиаду-2020. На всех нас – боксерах, тренерах и федерации – лежит большая ответственность", – отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.

В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов ­– Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко – вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксерских боев перед Играми.

Кроме того, до конца 2019-го мужская сборная 10 ноября едет в Нидерланды на матчевую встречу и совместный сбор с голландской командой, в декабре наши боксеры проведут сборы уже на родине, а в феврале следующего года они вступают в борьбу за олимпийские лицензии на азиатском квалификационном турнире в Китае.








Популярное

Все
Все о республиканском бюджете
А у нас во дворе
Мостостроителям дан срок до сентября
Военнослужащие осваивают современные профессии
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Переход к сервисной модели
Открылся цифровой медпункт
Уровень инфляции снижается
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Начнут выращивать форель и осетра
Развивая культурное сотрудничество
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Мудрость, обращенная к будущему
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Экологичные скамейки
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Педагог с большой буквы
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Мудрый, добрый, человечный...
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

В области Абай стартовал трехдневный фестиваль «Асыл бесік …
Тринадцать медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на ба…
Больше чем игра
«Классик» Нурасыл Аманалы вышел в финал рейтингового турни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]