Тренеры получили выговор за инцидент с Василием Левитом

Всему тренерскому составу национальной сборной команды по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым объявлен выговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Это решение принял тренерский штаб КФБ после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале – после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксера секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка.
Согласно правилам, тренеры должны передать судьям желтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу время было упущено.
"Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия, что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок. Подготовим дальнейший план действий. Будем работать усиленно, так как остается мало времени – четыре месяца до лицензионного турнира на Олимпиаду-2020. На всех нас – боксерах, тренерах и федерации – лежит большая ответственность", – отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.
В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов – Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко – вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксерских боев перед Играми.
Кроме того, до конца 2019-го мужская сборная 10 ноября едет в Нидерланды на матчевую встречу и совместный сбор с голландской командой, в декабре наши боксеры проведут сборы уже на родине, а в феврале следующего года они вступают в борьбу за олимпийские лицензии на азиатском квалификационном турнире в Китае.
Это решение принял тренерский штаб КФБ после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале – после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксера секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка.
Согласно правилам, тренеры должны передать судьям желтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу время было упущено.
"Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия, что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок. Подготовим дальнейший план действий. Будем работать усиленно, так как остается мало времени – четыре месяца до лицензионного турнира на Олимпиаду-2020. На всех нас – боксерах, тренерах и федерации – лежит большая ответственность", – отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.
В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов – Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко – вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксерских боев перед Играми.
Кроме того, до конца 2019-го мужская сборная 10 ноября едет в Нидерланды на матчевую встречу и совместный сбор с голландской командой, в декабре наши боксеры проведут сборы уже на родине, а в феврале следующего года они вступают в борьбу за олимпийские лицензии на азиатском квалификационном турнире в Китае.