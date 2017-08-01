​Тренинг для теологов

Как сообщает пресс-служба МДРГО, мероприятие было реализовано в рамках проекта «Организация теологической реабилитации лиц, имеющих радикальные религиозные взгляды (свободные жамагаты)». Главная цель – привитие специалистам по вопросам теологической реабилитации необходимых знаний и навыков работы с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе имеющих радикальные взгляды.

Председатель президиума РОО «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев также пояснил, что пилотный проект по апробации и внедрению выработанных методологичес­ких принципов по реабилитации и адаптации приверженцев ­деструктивных религиозных течений будет отрабатываться в 8 регионах страны и Астане.

Надо сказать, что Контртеррористический комитет уделил особое внимание выбору тематики лекционных занятий и тренингов, для проведения которых были приглашены высококвалифицированные специалисты: психолог Лола Шакимова, религиовед Юлия Денисенко. Теологические же аспекты реабилитационной работы на семинаре были освещены подготовленными теологами, в том числе руководителем отдела ДУМК Ершатом Онгаровым.

В ходе семинара рассмотрены вопросы вовлечения в деструктивные течения, отказа от радикальных взглядов, характеристики псевдорелигиозных течений и другое. Были рассмотрены различные психологические техники и методики. В тестовом режиме проигрывались сложные ситуативные диалоги с проработкой алгоритма последующих действий.

Участникам семинара предложены методические рекомендации по установлению психологического контакта, проведению консультаций, оказанию теологической, правовой, социальной помощи и поддержки реабилитируемых лиц. Этот проект социального партнерства государства с неправительственным сектором и религиозным объединением по вопросам предупреждения проявлений религиозного экстремизма и радикализма предполагает в последующем усиление проводимой точечной реабилитационной работы на местах.