Более 300 студентов пожелали принять участие в мероприятии, рассчитывая получить необходимые практические навыки и компетенции, которые позволят им претендовать сразу после окончания вуза на самостоятельную работу и достойную оплату. Наиболее востребованными оказались темы «Технология успешного трудоустройства» и «Лидерские навыки и основы менеджмента». Молодежь учили, как грамотно продумать тактику поиска работы, правильно составить резюме, презентовать себя на собеседовании.

В ходе семинара были также представлены анализ текущего рынка труда и информация о возможностях дальнейшего обучения. Организаторы намерены определить действенность семинаров-тренингов. Для этого ежемесячно будет проводиться мониторинг трудоустройства студентов, прошедших обучение.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент