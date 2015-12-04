​Тренинг в агентстве

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Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана

Как сообщила пресс-служба ведомства, тренинг, проведенный председателем попечительского совета Transparency International Kazakhstan Натальей Малярчук, направлен на формирование системы взаимодействия с международными организация­ми и экспертами. Его цель – улучшение качества информационной работы госструктур.

Как отмечалось на тренинге, одним из способов повышения открытости и прозрачности деятельности госорганов, в том числе перед международной общественностью, может стать размещение на ведомственных веб-сайтах актуальных сведений о проводимой работе на английском языке. Также участники уделили большое внимание принципам подотчетности государства.

Государственные органы поддержали выдвинутые инициативы и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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