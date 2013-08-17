Тренироваться лучше дома

Ее решено построить на Михайловском водохранилище, расположенном в 20 км от города. Более 100 га земли уже возвращено в государственную собственность, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Здесь есть вся необходимая инженерная инфраструктура, и это упрощает реализацию проекта. Предполагается, что уже в следующем году тренировочная база будет готова принять спортсменов. Пока же Сергей, как и его старший брат – двукратный чемпион мира Михаил Емельянов, в основном тренируются на выезде. Братья уверены – при наличии современной тренировочной базы они смогут существенно повысить уровень подготовки.

Ксения Черника