Тренировка за тренировкой

Как известно, на военном параде 7 Мая будут показаны и раритеты времен Великой Отечественной войны. Во главе колонны техники, на которой наши деды воевали 70 лет назад, пройдет непобедимый Т-34. Следом за ним – ЗиЛ-157 с пушками ЗИС-2 и гаубицами М-30, БМ-13 РС-30 «катюша». В колоннах можно будет увидеть пулемет «максим», ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, которыми будет вооружена рота солдат в форме времен войны. Вслед за восстановленной для участия в параде техникой прошли колонны танков Т-72Б, боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты, бронетранспортеры БТР-82, бронированные машины «тигр», боевые разведывательные машины «кобра»... За ходом очередной тренировки наблюдал командующий парадом – главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев. Как отметил его заместитель по вооружению полковник Асылбек Сатыбалдинов, 7 Мая техническая составляющая парада должна стать единым механизмом. – Задача водителей и механиков-водителей колесной и гусеничной техники – выдерживать интервал и дистанцию, скорость и равнение в колонне, – сказал журналистам заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по вооружению. По информации полковника Асылбека Сатыбалдинова, уже проведено 5 тренировок с техникой. Это очередная рядовая тренировка, но следующие будут проходить совместно с пешими расчетами. Всего на тренировке было задействовано 230 единиц техники. Грозные боевые машины шли ровными рядами, расстояние между ними составляло 15 м. Для проведения ежедневных тренировок в северо-восточной части города выделен участок дороги. Сюда каждое утро из палаточного городка на автомашинах прибывают участники парада, проводя в тренировках весь день.
В столице Казахстана прошло самое престижное соревнование по триатлону серии IRONMAN («Железный человек»)
Историки, вооруженные лопатой
Сокровища курганов Сарыарки
Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Отличный инструмент для собственника
Серость и сырость
Место особое, правила те же
«Реал» вновь сильнейший
Любовь к поэзии живет
На пути к большому успеху
Есть договор, будет и зарплата
Атмосфера здесь нездоровая
Нужен индекс цен
Вкусно и безопасно
Книга Тынышбека Дайрабая «Туркестан» стала национальным достоянием для ценностного восприятия мира и обрела историческую ценность
Ни дня без медалей
Осколки бесправия
В микрорайоне «Кызылжар» будет размещаться все-таки стадион, а не медицинский центр, как того хотела городская власть, отобрав у жителей землю под существующей спортивной площадкой
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Молния ударила в самолет Air Astana
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
Прочитай книгу, получи ягненка
Тайна письма Абая
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа