Свежий выпуск Тренировка за тренировкой Дулат МОЛДАБАЕВ

Как известно, на военном параде 7 Мая будут показаны и раритеты времен Великой Отечественной войны. Во главе колонны техники, на которой наши деды воевали 70 лет назад, пройдет непобедимый Т-34. Следом за ним – ЗиЛ-157 с пушками ЗИС-2 и гаубицами М-30, БМ-13 РС-30 «катюша». В колоннах можно будет увидеть пулемет «максим», ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, которыми будет вооружена рота солдат в форме времен войны.

Вслед за восстановленной для участия в параде техникой прошли колонны танков Т-72Б, боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты, бронетранспортеры БТР-82, бронированные машины «тигр», боевые разведывательные машины «кобра»...

За ходом очередной тренировки наблюдал командующий парадом – главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев. Как отметил его заместитель по вооружению полковник Асылбек Сатыбалдинов, 7 Мая техническая составляющая парада должна стать единым механизмом.

– Задача водителей и механиков-водителей колесной и гусеничной техники – выдерживать интервал и дистанцию, скорость и равнение в колонне, – сказал журналистам заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК по вооружению.

По информации полковника Асыл­бека Сатыбалдинова, уже проведено 5 тренировок с техникой. Это очередная рядовая тренировка, но следующие будут проходить совместно с пешими расчетами.

Всего на тренировке было задействовано 230 единиц техники. Грозные боевые машины шли ровными рядами, расстояние между ними составляло 15 м.

Для проведения ежедневных тренировок в северо-восточной части города выделен участок дороги. Сюда каждое утро из палаточного городка на автомашинах прибывают участники парада, проводя в тренировках весь день.



