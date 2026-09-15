Трещат строения по швам

Ветхое и аварийное жилье с нынешнего года начали обновлять в рамках программы реновации по стандартной процедуре: старое снести, на его месте построить новое. Но что делать, когда стены относительно новых домов, построен­ных чуть более пяти лет назад, начинают покрываться трещинами?

В Жезказгане такая неприят­ность произошла с двумя рядом стоящими пяти­этажными жилыми домами, в которых часть квартир была выдана многодетным семьям и врачам.

– Я с семьей живу здесь с самого начала заселения, около пяти лет, – прокомментировал жилец одного из таких домов Манарбек Сенгирбаев. – Изначально возникли проблемы с подведением канализации, подключением к электроэнергии, во дворе не было асфальта и детской площадки. Мы с соседями два года добивались от городского акимата благоустройства. А когда добились, то столкнулись с новой проблемой – многоэтажный дом треснул прямо посередине, трещины поползли с двух сторон здания. Так для людей начался новый круг хождения по инстанциям.

Пока приходится просто замазывать трещины, но они становятся все шире. А дома аварийными не признают.

Косметический ремонт не помогает, говорят жители проб­лемных домов. Особенно не повезло жильцам с третьего по пятый этажи. В первый год зазоры в межквартирных перегородках были такие, что можно было запросто общаться с соседями, не напрягая голоса. Некоторые за два года уже триж­ды штукатурили стены, но трещины появляются вновь...

– Взять и переехать не получится, – отмечает Манарбек Сенгирбаев. – У многих другой жилплощади и нет. Остается только гадать, в чем причина неожиданной деформации. Посмотрите, вокруг нашего двора стоят пятиэтажки, которым десятки лет, и никаких проблем со стенами или фундаментом. Если трещины появляются в здании, которому всего пять лет, то возникает вопрос о качестве строительства. В начале прошлого года нам пообещали провести техничес­кую экс­пертизу. Как видите, до сих пор ждем…

В городском отделе жилищных отношений и жилищной инспекции Жезказгана подтвердили, что жильцы дома не раз обращались в акимат. Организовывались встречи со службами ЧС, рядом подраз­делений акимата и компанией-застройщиком, который обе­щал принять меры. Какие-то работы провели, но это не помогло. В данный момент готовится запрос в маслихат, чтобы на ближайшей сессии выделили средства на техническую экспертизу.

Подробнее о ситуации рассказал заместитель акима Жезказгана Аслан Арынов.

– Застройщик за счет собственных средств построил дом и продал в нем квартиры городу, часть из них числится в списке государственного жилого фонда. Однако сейчас сложно говорить, почему именно эти два рядом стоящих здания пошли трещинами, – приз­нался замес­титель городского акима. – Как правило, перед началом строительства компания-застройщик обязана изучить локацию, где планируется строительство. Есть ли там плывучий грунт например. Тогда проектом должно быть предусмотрено усиление фундамента.

В свое время аким города обращался в ТОО «Корпорация «Казахмыс» с просьбой предварительно обследовать дом. В компании есть квалифицированные специалис­ты в сфере строительства, которые подтвердили: да, трещины имеются, и они продолжают увеличиваться. Но официальных документов нет. Опираясь лишь на слова, здания за счет бюджета не отремонтируешь, и признать их аварийными тоже нельзя.

– Жилищная инспекция вправе предусмотреть в бюджете средства на обследование домов и выдачу экспертами в области строительства технического заключения, – пояснил Аслан Алипович. – Только эксперты имеют право признать его аварийным или безопасным для проживания. И только на их выводы мы можем опираться, чтобы начать принимать меры. Специа­листы должны определить, происходит ли дальнейшая деформация здания, насколько устойчив фундамент, способны ли несущие конструкции безопас­но воспринимать нагрузки.

Застройщик при строительстве здания должен неукоснительно соблюдать нормы, подчеркивает заместитель акима города. Проектные решения обязательно должны проходить экспертизу – частную или государственную.

– На данный момент мы запросили у застройщика все данные, включая документы о госэкспертизе, – сообщил он. – По одному из домов скоро будет объявлен тендер на техническое обследование. Вполне возможно, его проведут уже в следующем году. Что касается другого строения, то ЧС обязали застройщика принять меры. Он самостоятельно пригласил экспертов, которые, обследовав здание, выдали следующее заключение: необходимо усилить фундамент, заделать швы. В прошлом году соответствующие работы сделаны, однако стены продолжают расходиться. А значит, и для этого дома потребуется запрос на техническое обследование.

Представитель компании-застройщика на встрече с жильцами заверял, что дом вовсе не аварийный, дело лишь в просадке фундамента. Но раз уж ремонтные работы не дали ожидаемого результата, выход один – экспертиза. Дальнейшие действия будут основываться на основании ее выводов и заключения.

Сколько времени займет эта работа, пока неясно. И именно это беспокоит жильцов. Ведь речь идет об их безопасности.