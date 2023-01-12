Треснувший по шву мост частично перекроют в Астане

Мост по шоссе Алаш в городе Астане частично перекроют. Отметим, что накануне в Сети появились видео с этим путепроводом, треснувшим по шву , сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео t.me/jexenews

Мост по шоссе Алаш («горбатый мост») по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы перекроют со стороны улицы Ш. Валиханова (левая сторона).

Ранее мост признали аварийным. После чего его правую сторону отремонтировали, движение здесь было открыто летом 2022 года.

«По левой стороне путепровода (ранее не ремонтировалась) образовалась частичная деформация асфальтобетонного покрытия на деформационном шве. В связи с этим с 13 января текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по левой стороне путепровода для проведения технического обследования.

Движение автомобилей будет перенаправлено на правую сторону путепровода, причем в обе стороны», – обратились к водителям в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям и гостям Астаны нужно заранее планировать свои маршруты, чтобы не создавать заторов на дорогах. В ведомстве принесли извинения за причиненные неудобства и попросили с пониманием отнестись к ремонту.