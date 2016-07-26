Треть бортпроводников Air France выйдет на забастовку

"После призыва к забастовке, проведение которой планируется в период с 27 июля по 2 августа и которая была подтверждена профсоюзами бортпроводников Air France, расписание рейсов, выполняемых самолетами Air France, будет изменено в среду, 27 июля", – сообщает авиакомпания.
При этом Air France рассчитывает выполнить 92% своих дальних рейсов, 90% внутренних рейсов и более 80% полетов средней дальности из Парижа.
"Тем не менее в последнюю минуту некоторые рейсы могут быть отменены или задержаны. Проблемы с комплектацией экипажей могут также ограничить количество пассажиров в полете. В течение следующих дней, в зависимости от участия бортпроводников в забастовке, расписание полетов будет адаптировано и опубликовано, и клиенты будут проинформированы соответствующим образом", – заверяет Air France.
Клиентам рекомендуется проверять свой статус полета, доступный в режиме реального времени на сайте авиакомпании. Air France также предлагает своим клиентам возможность отложить свой полет без каких-либо дополнительных затрат. Для этого необходимо связаться с оператором.