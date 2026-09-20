Третье золото для Казахстана завоевал каратист Бигабыл

Азиада

Представитель национальной сборной Казахстана Жоламан Бигабыл стал победителем XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Минтуризма и спорта

Фото: Аян Толеген

В финале соревнований по каратэ в дисциплине кумитэ в весовой категории до 55 кг казахстанский спортсмен встретился с Х. Халимовым из Узбекистана. Жоламан Бигабыл уверенно провел решающий поединок и одержал победу со счетом 9:1, завоевав золотую медаль Азиатских игр.

Сегодня каратэ WKF является одним из наиболее массовых видов спорта в Казахстане. Оно культивируется в 20 регионах страны, а общее число занимающихся превышает 77 тысяч человек, из которых порядка 25 тысяч — женщины.

Подготовку спортсменов обеспечивают около 600 тренеров, в том числе 140 специалистов работают в сельской местности. В стране также ежегодно проводится международный турнир Kazakhstan Open, который входит во внутреннюю рейтинговую систему отбора спортсменов на чемпионаты Азии и мира среди юниоров и молодежи U21.

Победа Жоламана Бигабыла стала очередным результатом системной подготовки казахстанских каратистов и развития данного вида спорта в регионах страны.

Сегодня утром велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану первое золото на Азиатских играх в Японии.

Позже велогонщик Алексей Луценко завоевал в копилку сборной Казахстана вторую золотую медаль. 

#Япония #золото #Азиада #каратэ

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