Происшествия
Третьи сутки идут поиски пропавшей девочки в Костанайской области

В Костанайской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшей 5-летней девочки Мадины, сообщает Kazpravda.kz.

В оперативном штабе по поиску пропавшей девочки передали информацию о ходе поисковых мероприятий на этот час: обследованы 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.

Девочка все еще не найдена.

С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

С утра проводится воздушное патрулирование одним самолетом и двумя вертолетами. На одном из них находится тепловизор.

Также продолжается обследование русла реки Тобол.

На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найдет кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу, пишет Kstnews.kz.

 

Популярное

Все
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Не может же так быть, чтобы и деньги были, и стройка шла, и все заинтересованы, а результата нет?
Прочитай книгу, получи ягненка
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Нужно помнить уроки истории
За последние тридцать лет в Алматинской области не построено ни одного водохранилища или оросительного канала
В здоровом теле – здоровый дух!
Подготовка к взрослой жизни
Отчитаться перед избирателями
И снова онлайн-режим
Ближе к людям
Электоральное обучение продолжается
И спорт, и танцы, и азарт
От кемпинга до визит-центра
Эрлинг берет игру на себя
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Хлорелла его побери!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Транспорт , Происшествия
Молния ударила в самолет Air Astana
Происшествия
Январские события: пытки утюгом 23 подозреваемых доказала Г…
Происшествия
На 10 лет осудили членов межрегиональной наркогруппировки в…
Происшествия
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]