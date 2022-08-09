Третьи сутки идут поиски пропавшей девочки в Костанайской области

В Костанайской области третьи сутки продолжаются поиски пропавшей 5-летней девочки Мадины, сообщает Kazpravda.kz.

В оперативном штабе по поиску пропавшей девочки передали информацию о ходе поисковых мероприятий на этот час: обследованы 12 полей с воздуха и 8 полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания.

Девочка все еще не найдена.

С учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

С утра проводится воздушное патрулирование одним самолетом и двумя вертолетами. На одном из них находится тепловизор.

Также продолжается обследование русла реки Тобол.

На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найдет кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу, пишет Kstnews.kz.