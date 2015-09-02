Третий из космической плеяды Свежий выпуск 442 Юрий ЛИ, Байконыр

В минувший понедельник начался финальный трехсуточный отсчет запуска, который включает в себя первый стартовый, резервный и второй стартовый дни. Они сопряжены не только с принятием важных окончательных решений по составу экипажей и технической готовности к пуску, но и с целым рядом сложившихся на космодроме добрых традиций, которые значительно усиливают интерес к пилотируемым запускам и в целом к космонавтике. Особенной аурой, можно сказать, окутан первый стартовый день, посвященный вывозу и установке космического аппарата на стартовый стол.

Даже учитывая уникальную активность казахстанского космического причала, с которого без малого уже 60 лет стартуют космические корабли, интерес к этой церемонии, похоже, только растет. Буквально яблоку негде было упасть у монтажно-испытательного комплекса, откуда отправился по железной дороге к месту старта космический аппарат, а на пересечении автомобильной и железных дорог колонна зрителей, среди которых были дублеры и родственники членов основного экипажа, представители различных космических ведомств и делегаций иностранных государств, участников 45-й миссии к МКС, растянулась на более чем полкилометра.

Оказался среди зрителей и космонавт Александр Волков, который был командиром того самого экипажа, в составе которого в 1991 году побывал на орбите первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров. А теперь его сын Сергей – командир Айдына Аимбетова.

...И несмотря на то что зрелище это для него далеко не в новинку, наблюдение за вывозом и установкой ракеты в очередной раз его воодушевило.

– Как всегда, тот же восторг техникой и те же волнения, – поделился он своими впечатлениями.

А вчера, в резервный день, в Научно-исследовательском центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина состоялась традиционная пресс-конференция, которая тоже прошла на высокой позитивной ноте, вызванной в том числе решением государственной комиссии, допустившей к полету всех членов основного экипажа. Дала «добро» она и на запуск космического аппарата, назначив время старта, как и предполагалось ранее, на 2 сентября в 10 часов 34 минуты (по времени Астаны). После оглашения решения комиссии Айдын Аимбетов, Сергей Волков и Андреас Могенсен охотно отвечали на вопросы журналистов, подробно рассказали о космических исследованиях, которыми намерены заняться на МКС. Много интересного они поведали и о себе. Например, как оказалось, мечта о полете в космос у А. Аимбетова зародилась еще в далеком детстве.

– Мы с отцом на сенокосе отработали, ночь и стог свежескошенного сена – мы лежим, смотрим на звездное небо, и вдруг его черноту прорезает огненный шлейф – это был болид. Мне стало интересно, я спросил: «Папа, что это такое?» Он рассказал, и с тех времен я начал интересоваться звездами, космическими полетами и потихоньку встал на путь становления космонавта, – поделился воспоминаниями космонавт.

Для реализации своей мечты он занялся спортом, втянулся в учебу и стал отличником, а окончив школу, поступил в высшее военное летное училище, потому что у военных летчиков шансов попасть в отряд космонавтов было значительно больше. Припомнил космонавт и о том, какую радость испытал, когда впервые узнал о включении его кандидатуры в состав основного экипажа корабля «Союз ТМА-18М». Он сравнил это с самыми яркими событиями в своей жизни, в том числе когда впервые самостоятельно поднял самолет в воздух.

– Я шел к этому всю свою жизнь, и до осуществления моей мечты осталось меньше суток, – сказал А. Аимбетов. Поблагодарив Главу государства за поддерж­ку, он выразил уверенность в больших перспективах казахстанской космонавтики.

А во второй половине дня состоялась встреча экипажа с казахстанской делегацией, возглавляемой заместителем Премьер-Министра Бердыбеком Сапарбаевым. От имени всех казахстанцев и Главы государства он пожелал Айдыну Аимбетову, Сергею Волкову и Андреасу Могенсену успешного полета, выполнения намеченных задач и возвращения домой. От имени Президента вице-премьер преподнес членам экипажа медали, учрежденные к 550-летию Казахского ханства. Теплые пожелания прозвучали в их адрес и из уст акима области Крымбека Кушербаева, заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанова, руководителя Казах­станского космического агентства Талгата Мусабаева и первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова. Они вручили экипажу знамена АНК и Международной выставки «ЭКСПО-2017», которые вместе с флагом Казахстана отправятся на МКС. В свою очередь космонавты заверили, что оправдают доверие.