​Третий сектор. Новые функции и статус

О текущей ситуации и перспективах развития этой сферы рассказывает председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куаныш АСЫЛОВ.

– Куаныш Жумабекович, насколько успешно, по вашему мнению, сегодня реализуются меры, предусмотренные Планом нации в сфере взаимодействия с неправительственными организациями?

– Сегодня работу в сфере НПО уже можно смело рассматривать как отдельную отрасль. Эта сфера насчитывает немалое количество субъектов, занятых решением широкого круга вопросов социально-экономического развития. Ведется отдельная статистика, учет занятости, заработала специальная База данных, которая рассчитана на сбор и предоставление публичной информации не только о самих субъектах неправительственного сектора, но и обо всех проектах НПО, содержании их работы, адресных группах, используемых сектором инвестициях, частных и государственных.

Все, что предпринято в рамках Плана нации в отношении сотрудничества с НПО – это продукт совместной работы с НПО и общественными экспертами.

Многие рекомендации были разработаны в рамках Гражданского форума. Это касается, например, введения системы грантового финансирования. Другие вопросы прорабатывались на специальных диалоговых площадках. Например, при нашем министерстве действует координационный совет по взаимодействию с НПО, при министерстве иностранных дел – консультативно-совещательный орган по вопросам прав человека. Каналы коммуникации с НПО налажены достаточно эффективно, и все значимые вопросы развития сектора нашли отражение в институциональных реформах. Поэтому, я считаю, мы, реализуя План нации, результативно выполняем свою роль и способствуем успешному развитию как сектора в целом, так и основным аспектам нашего сотрудничества с НПО в социальной сфере.

– Если более детально, какие вопросы в сфере взаимодействия НПО и государства сейчас стоят наиболее остро на повестке дня? Какие по ним принимаются решения?

– Конечно же, многих волнует практика, которую мы выстраиваем в рамках Базы данных НПО. В декабре прошлого года были внесены изменения в Закон «О некоммерческих организациях», которые уточнили нормы о предоставлении отчетности некоммерческими организациями. Ранее в Законе уже было предусмотрено такое требование, однако не было указано, кто и в каком порядке эти сведения принимает. Теперь законодательно определен уполномоченный орган – наше Министерство культуры и спорта, которое принимает отчеты некоммерческих организаций посредством Базы данных НПО.

База данных – это публичный информационный ресурс в форме портала, на который с 2017 года НПО смогут самостоятельно онлайн размещать свою информацию после регистрации посредством электронной цифровой подписи. В этом году мы приняли отчеты от НПО посредством почты или нарочно и самостоятельно вносим сведения о каждой организации на портал.

Всего на сегодняшний день в Базу данных предоставили сведения более 4,5 тысяч организаций. При этом зарегистрировано порядка 25 тысяч, налоговую отчетность сдает более 10 тысяч. То есть сейчас База данных позволяет нам детально выяснить, какие организации действительно работают, а какие существуют только на бумаге. Еще мы сможем отрегулировать систему статистического учета и сбора информации о секторе, реальной занятости, вкладе в экономику и участии в создании внутреннего валового продукта.

То, что заработала такая База данных, чрезвычайно важно в свете поручений Главы государства о передачи части государственных функций в неправительственный сектор и саморегулируемым организациям. Таким образом, «третий сектор» обретает новый высокий уровень прозрачности и доверия со стороны партнеров в лице государства и бизнеса. И это реальный инструмент для анализа возможностей, имеющихся ресурсов и потребностей общества и граждан.

С организациями, которые не предоставили сведения в Базу данных, сейчас совместно с акиматами проводится разъяснительная работа о необходимости предоставления сведений в порядке, установленном законодательством. В процессе этой работы выявляется большое количество организаций, которые давно прекратили свою деятельность и только значатся в базе данных юридических лиц. Таким образом, работая в рамках Базы данных НПО, мы формируем реальную картину по действующим организациям и значительно помогаем в работе налоговым службам, органам статистики и юстиции.

– Могли бы вы в общих чертах охарактеризовать, какие меры были приняты по совершенствованию практики сотрудничества НПО и государства за последние годы?

– Объективно говоря, значительное количество изменений в практику взаимодействия НПО и государства и в законодательство, регулирующее эту сферу, внедрено в последние два года. Это объясняется тем, что мы системно работали над развитием нашего сотрудничества в социальной сфере, и партнерство НПО и государства достигло высокого уровня активности.

Так, в 2014 году совместно с НПО разработаны и внесены поправки в законодательство о государственных закупках в части упрощения процедур конкурсов по государственному социальному заказу. В результате НПО были освобождены от дополнительного финансового обеспечения договора и заявки, стали получать аванс на реализацию социальных проектов. Также на основе международного опыта и проектного подхода внедрена новая процедура оценки заявок НПО на реализацию социальных проектов. Заявки стали оценивать по бальной системе с привлечением общественных экспертов, которые определяют лучший проект согласно указанным в законодательстве критериям. Очень важно, что такой подход позволил исключить еще и демпинг при проведении конкурсов.

В 2015 году в рамках Плана нации законодательно внедрены новые формы поддержки социальных проектов – гранты и премии для НПО, которые ориентированы на выделение без процедур госзакупок и могут использоваться для укрепления материальной и технической базы.

В течение 2015 года совместно с группой НПО мы разрабатывали новую систему мониторинга и оценки социальных проектов, реализуемых по госсоцзаказу. Запущен пилотный проект по ее применению и сейчас прорабатывается порядок нормативного утверждения этой методики. Также по инициативе неправительственных организаций и при нашей поддержке разработан проект стандартов социальных услуг НПО. Мы тоже готовим его для внедрения на уровне законодательства.

Хотелось бы заметить, что и внутри сектора проходят процессы развития. Так, с 2014 года среди НПО идет активное обсуждение проекта «Кодекса этики НПО», предусматривающего внутренний свод правил и договоренностей. Во многих государствах Европейского союза существуют такие документы, заключающиеся на уровне общественного договора и регламентирующие отношения внутри сектора. То, что наши казахстанские НПО также пришли к этому опыту, говорит о том, что в Казахстане сформировалась постоянная система конкуренции, и рынок социальных услуг НПО находится в устойчивом состоянии, формируя постоянный спрос и предложения. Это важный показатель работы всех государственных органов по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества.

– С учетом осуществленных преобразований, как можно сейчас охарактеризовать работу в рамках государственного социального заказа?

– Если изучить статистику государственного социального заказа, то за последние два года его объемы возросли более, чем на треть. В 2014 году в республиканском и местном бюджетах было предусмотрено порядка 5,5 миллиарда тенге на госсоцзаказ. В этом году – 9,2 миллиарда тенге.

При этом произошло значительное увеличение доли местного финансирования. Кроме того, расширилась география и отраслевая представленность госсоцзаказа местных исполнительных органов. Теперь работу с НПО выстраивают не только на уровне областных центров и в городах, но и в районах, на сельском уровне. Свои проекты совместно с НПО реализуют все местные управления социальной сферы: здравоохранения, социальной защиты, образования, спорта, туризма, взаимодействия с молодежью. Еще три года назад эту работу проводили в основном только управления внутренней политики и образования.

Если ознакомиться с тематикой проектов, она тоже существенно расширилась в отраслевом содержании. Сейчас основную долю – 17% составляют проекты, направленные на оказание социальных услуг и работу с инвалидами, социально незащищенными группами, 15% – проекты по повышению образовательного уровня и правовых знаний граждан в различных сферах. Еще 14% направлены на укрепление общественного согласия и национального единства, 13% – на работу с молодежью, детьми и подростками. 12% составляют проекты, реализуемые в сфере здорового образа жизни, борьбы с наркоманией, развитием инициатив в области спорта и туризма. Это очень хорошая тенденция, которая свидетельствует о том, что сектор переключился с реализации информационных проектов министерств на решение проблем населения и узких адресных групп.

Конечно, в сфере госсоцзаказа остается еще много вопросов, которые нужно дальше прорабатывать и совершенствовать. Прежде всего важно развивать процедуру мониторинга хода реализации и оценки эффективности услуг НПО по госсоцзаказу. Для этого мы и работаем над внедрением стандартов.

Кроме того, требуется уточнение понятийной базы законодательства. Так, например, необходимо внедрять понятие – «оценка государственного социального заказа». Сейчас есть понятие «мониторинг», а понятие «оценка» – законодательно не закреплено.

Еще один важный момент – вовлечение сообществ в процесс формирования тематики государственного социального заказа. Сегодня ее в основном формируют государственные органы, руководствуясь отраслевыми и территориальными стратегическими документами и поручениями Правительства. Однако с учетом уже сложившейся тенденции повсеместного применения ресурса госсоцзаказа для работы с узкими адресными группами необходимо обеспечить их широкую вовлеченность в процесс его формирования. Есть положительный опыт США и других стран ОЭСР по созданию специальных информационных ресурсов, которые обеспечивают сбор инициатив сообществ для выделения государственного заказа и голосование за самые необходимые проекты. В ближайшее время мы планируем внедрить такой ресурс в Казахстане и обеспечить нормативное регулирование его работы.

– Что еще важного и необходимого в плане нормативного и организационного обеспечения развития сектора НПО вы предполагаете предпринять в ближайшее время?

– Приближается седьмой Гражданский форум, который будет проводиться по традиции в ноябре нынешнего года. На его площадках будут приниматься решения и формироваться поручения Правительству по широкому кругу актуальных вопросов, которые уже сейчас являются постоянной повесткой различных дискуссионных площадок с участием НПО.

Прежде всего это вопрос диверсификации деятельности НПО. Его суть состоит в том, чтобы создавать условия для формирования узкой отраслевой специализации НПО и повышения профессионализма их сотрудников в определенной сфере. Это общемировая тенденция, и мы сейчас в контексте передачи государственных функций в неправительственный сектор крайне заинтересованы в таком подходе. Однако здесь важно создать необходимые стимулы, а не ограничительные нормы, и поэтому этот вопрос нужно очень внимательно и подробно прорабатывать. Так, например, НПО сами должны быть заинтересованы, чтобы содержать постоянный штат узко подготовленных сотрудников и иметь статус и гарантии от государства и бизнеса на привлечение к определенному виду услуг.

Еще один важный вопрос – развитие волонтерского движения и добровольческих инициатив. В настоящее время разработан проект Закона «О волонтерской деятельности», который предлагает определить правовой статус и гарантии НПО, занимающихся развитием волонтерства. Мы продолжаем работу над законопроектом, дорабатываем и приводим в соответствие с нашей практикой и законодательством, в том числе с учетом потребностей местных сообществ и организаций.

Еще один приоритет – развитие сотрудничества с иностранными партнерами. Здесь самый важный момент – это согласование действий в ходе финансирования социальных проектов и программ. У Казахстана есть первоочередные потребности в социальной сфере, на которые важно привлекать иностранные инвестиции. Мы будем изучать возможности, при которых сможем сообща проводить работу по темам, которые востребованы с учетом наших внутренних потребностей. Сейчас совместно с МИДом мы уже имеем успешный опыт такого сотрудничества с представительством Европейского союза в Казахстане. Дальше будем продолжать развивать наше партнерство с иностранными донорами в этом направлении.

– В рамках институциональных реформ принят еще ряд законодательных инициатив, которыми предусмотрены новые функции и статус НПО и общественных экспертов. Это Закон «Об общественных советах», а также нововведения в законодательство о государственных символах положений об Экспертном совете. Ваш комитет также является уполномоченным органом в этих вопросах. Какая работа проводится в этих направлениях?

– Закон «Об общественных советах» работает уже полгода, и за это время налажена хорошая практика сотрудничества с местными сообществами и государственными органами. Во многом сейчас успешная деятельность этих советов обеспечивается благодаря активности и энтузиазму его представителей.

Закон и практика деятельности в рамках общественных советов для нас являются новым опытом, и поэтому требуется их дальнейшее совершенствование. Есть вопросы по обеспечению финансирования, организационного сопровождения заседаний, взаимодействия между советами разных уровней. По ним мы работаем вместе с группой депутатов Мажилиса Парламента, изучаем практику работы разных общественных советов, проводим встречи с их активом, организуем семинары и практические тренинги. В этой работе серьезную поддержку оказывают представительства ОБСЕ, Европейского союза, ООН и ЮСАИД. С их активным участием проведен ряд семинаров в регионах, подготовлены методические материалы.

Также детально мы выстраиваем активную работу с представителями НПО и экспертного сообщества в рамках Экспертного совета по вопросам государственной символики и геральдических знаков. На базе Экспертного совета сформировался хороший состав энтузиастов, который включает и работников научной сферы, Коллегии общественных юристов и Национальной геральдической коллегии.

Мы провели анализ практики применения территориальной символики, изучили законодательную базу, регулирующую данную сферу в Казахстане. Также нашими экспертами собран богатый материал по развитию геральдической науки и истории формирования казахстанской геральдики. На основе этого материала мы будем формировать единый государственный стиль для территориальной символики Казахстана.

Другим важным направлением деятельности Экспертного совета является выстраивание практики применения государственных символов, в частности государственного флага, гражданами и организациями в рамках торжественных событий и выражения патриотических чувств. С учетом международного опыта и норм нашего законодательства в Плане экспертного совета предусмотрена подготовка методических материалов и каталога, регламентирующего порядок широкого применения и установки Государственного флага.

По мере завершения этих проектов мы планируем провести публичное заседание Экспертного совета с участием СМИ и представить результаты работы наших экспертов.

Таким образом, внесенные в ходе реформ нововведения позволили активизировать общественный потенциал и значительно расширить механизмы участия общественности в решении важных государственных задач.