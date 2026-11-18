Казахстанский киберспортсмен Данил Голубенко, известный под ником molodoy, продолжает покорять мировую арену Counter-Strike 2. В составе бразильской команды FURIA он стал победителем престижного турнира BLAST Rivals Fall 2026 в Гонконге. Причем для коллектива это уже третий крупный трофей за последние четыре недели. В соревнованиях участвовали восемь команд, разыгравших призовой фонд в миллион долларов.

фото со страницы Данила Голубенко в Instagram

На пути к титулу FURIA обыграла бразильскую Legacy, французскую Vitality, а в полуфинале оказалась сильнее международного состава Team Falcons – 2:0. В решающем противостоянии ее соперником стала Team Spirit, за которую выступает один из самых известных киберспортсменов мира россиянин Данил Крышковец (donk). Однако ожидаемой упорной борьбы не получилось. FURIA выиграла все три карты – Ancient (13:11), Dust2 (13:5) и Mirage (13:8), завершив финал с сухим счетом 3:0.

Особенно ярко наш соотечественник проявил себя на второй карте. На Dust2 соперники повели 4:1, однако Голубенко помог FURIA перехватить инициативу. В одном из ключевых раундов казахстанский снайпер устранил сразу четырех игроков противника! Во второй половине карты бразильский коллектив уже полностью контролировал ситуацию. На Mirage команда уверенно довела финал до победы.

По итогам решающего противостояния Голубенко совершил 55 устранений при 38 потерях и получил индивидуальный рейтинг 1,30. Это второй показатель в составе победителей. Лучшим стал его партнер – бразилец Кайке Серато (KSCERATO), признанный самым ценным игроком турнира с рейтингом 1,68. За победу FURIA получила 250 тыс. долларов призовых.

Успешная серия команды началась в октябре. Сначала FURIA выиграла Thunderpick World Championship на Мальте, затем PGL Masters в Бухаресте, а теперь добавила к коллекции титул BLAST Rivals в Гонконге. Три победы на четырех крупных турнирах подтверждают, что коллектив находится в отличной форме. Подчеркнем, что Данил Голубенко играет одну из ведущих ролей в успехах именитого клуба.

Впереди у FURIA – PGL Major Singapore 2026, один из главных турниров сезона, который стартует 25 ноября.