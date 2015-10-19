Третий за неделю пункт приема беженцев сгорел в Швеции
Здание бывшей школы в коммуне Кунгсбака провинции Халланд на юго-западе Швеции, в котором должны были разместить беженцев, сгорело минувшей ночью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации Шведского телеграфного бюро, в тушении пожара были задействованы три пожарные бригады. Полиция оцепила место происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
Как отмечается, здание в Кунгсбаке сгорело всего через день после поджога бывшей школы в коммуне Юнгбю на юге страны, где также планировалось разместить беженцев. В минувшую среду сгорел барак в Арлёве (южная провинция Сконе), который местные власти переоборудовали в центр размещения подростков-мигрантов, прибывающих в Швецию без родителей. Он должен был быть открыт на следующий день после пожара.
"В Швеции в прошлые выходные был побит рекорд по числу прибывших в королевство беженцев. Если в 1992 году во время войны на Балканах этот показатель составил 84 018 человек, то за неполные 10 месяцев текущего года он достиг 86 223. По оценкам премьер-министра Стефана Лёвена, в Швецию, население которой составляет 9,5 млн человек, может прибыть в общей сложности до 150 тыс. мигрантов", – говорится в распространенной информации.